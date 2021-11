Barth: Wenn der Erfinder und Optiker Friedrich A. Nobert wüsste

Barth

Wohl alle Städte und Ortschaften – nicht nur in Deutschland – ehren ihre namhaften „Kinder“, benennen Straßen, Stadtviertel oder Schulen nach ihnen. Die vorpommersche Vinetastadt Barth bildet da keine Ausnahme.

Nobert: Eines der bedeutendsten Kinder der Stadt

Der Grabstein von Friedrich Adolph Nobert. Dieser wurde allerdings erst 50 Jahre nach Noberts Ableben aufgestellt. Quelle: Holger Friedrich

Die Stadt am Bodden kann auf wirklich viele Persönlichkeiten verweisen, auf Dichter, Maler und Erfinder, die einen direkten Bezug zu ihr haben. Der Erfinder, Mechaniker und Optiker Friedrich Adolph Nobert ist einer von ihnen. 1806 in Barth geboren, entwickelte er die erste Taschenuhr mit Sekundenzeiger. Noch mehr Anerkennung aber wurde ihm für seine Erfindungen und Entwicklungen bei der Fertigung und Prüfung von Mikroskopen zuteil.

Nobert stellte selbst leistungsfähige Mikroskope, Schiffschronometer, Haus- und Standuhren her, die wegen ihrer Genauigkeit sehr gefragt waren. Er erledigte alle Arbeiten selbst, ohne einen Gehilfen zu haben. Es gelang ihm zudem, bedeutende Verbesserungen bei der Farbbestimmung der Sterne zu erreichen, die für Aufsehen in Fachkreisen sorgten.

In Barth ist eine Straße und eine Schule nach ihm benannt worden. Während die Straße lediglich den Nachnamen trägt, steht auf dem Namensschild der Grundschule an der Chausseestraße der vollständige Name: Zentrale Grundschule „Friedrich Adolf Nobert“.

Ein Name, zwei Schreibweisen

Die Gedenktafel, die einst an dem Haus hing, das an der Stelle von Noberts Geburts-, Wohn- und Sterbehaus errichtet worden ist. Quelle: Holger Friedrich

Hoppla: Wie denn nun – „Adolph“ oder „Adolf“? In Barth ist man sich wohl unsicher. Auf der offiziellen Homepage der Stadt Barth liest man selbst in einem Beitrag zu dieser Persönlichkeit dessen Namen in beiden Schreibweisen.

Eine Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG beim Fotografen und Sammler alter Ansichten und Postkarten der Vinetastadt, bei Holger Friedrich, zeigt: Der Grabstein des Erfinders trägt die Inschrift: „Dem großen Forscher, Erfinder und Wohltäter der Menschheit Friedrich Adolf Nobert, geb. am 17.1.1806, gest. 21.2.1881“, wie auf einer alten Aufnahme zu sehen ist. Dieser Grabstein ist allerdings erst 50 Jahre nach Noberts Ableben aufgestellt worden – durch Gönner, da Noberts einziger Sohn wohl geistesschwach war und sich nicht darum kümmern konnte, heißt es.

Einst hat es auch einen Gedenkstein gegeben. Schreibweise Noberts zweiten Vornamens darauf: mit "f". Quelle: Holger Friedrich

Holger Friedrich sind die unterschiedlichen Schreibweisen Noberts Namens bis dahin noch nicht aufgefallen. Er sucht in seinem Archiv weiter nach Fotos. Schließlich hat es auch einst einen Gedenkstein für Nobert gegeben. Er findet ein Foto und stellt fest: Auch in den Gedenkstein ist der Name Noberts so eingraviert worden. „Überall steht er mit ’f’ geschrieben, auch in der Chronik von Bülow. Ich befürchte, selbst im Ehrenbuch der Barth“, sagt Friedrich.

Die neue Gedenktafel. Sie soll am Haus Lange Straße 26 in Barth angebracht werden. Dort stand einst das Haus, in dem Friedrich Adolph Nobert geboren wurde, in dem er später wirkte und auch starb. Quelle: Holger Friedrich

Anders dann aber auf einer Gedenktafel, die jüngst im Auftrag der Stadt an das Haus in der Langen Straße 26 angebracht worden ist. Dort hat einst das Wohnhaus Noberts gestanden. Auf dieser steht dessen zweiter Vorname mit „ph“.

Kurz hat sie bereits das Haus geziert. Allerdings in vier Metern Höhe. „Niemand konnte lesen, was auf der Gedenktafel steht. Wir hatten uns im Kulturausschuss ursprünglich für eine Stele vor dem Haus ausgesprochen“, berichtet der Stadtvertreter und Fotograf. Darauf und auch auf die verschiedenen Schreibweisen Noberts zweiten Vornamens macht er bei der jüngsten Stadtvertretersitzung aufmerksam.

Wer könnte es besser wissen, als Nobert selbst

Tatsächlich, so erklärt Nicole Paszehr als Leiterin des Amtes für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur, sei es ein Versehen, dass die neue Gedenktafel in der Höhe angebracht worden sei. Inzwischen ist sie wieder entfernt worden. Etwas betreten hingegen hat sie auf die Frage nach der richtigen Schreibweise reagiert. Sie wolle bei der Stadtarchivarin nachfragen, welche denn richtig sei.

Dr. Jürgen Hamel hat viel über Nobert geforscht. Quelle: Anika Wenning

Einer, der es genau weiß, ist Dr. Jürgen Hamel aus Saal bei Ribnitz-Damgarten. Er ist Astronomiehistoriker. Seine Forschungsgebiete sind die Geschichte der Astronomie im Mittelalter und der frühen Neuzeit, der Zeit um 1800, die Geschichte der Astrophysik, Astronomie und Kulturgeschichte sowie die Geschichte astronomischer Instrumente. Seine Affinität für Nobert hat der heutige Landrat Vorpommern-Rügens, Dr. Stefan Kerth, der zuvor Barther Bürgermeister gewesen ist, „zu verantworten“, wie Hamel berichtet. „Immer, wenn wir uns begegnet sind, wollte er von mir etwas über Nobert wissen. Ich wusste nichts über ihn, habe mich immer rausgeredet. Aber es wurde mir irgendwann peinlich, nicht antworten zu können. Also habe ich angefangen zu recherchieren. Letztlich wurde es so spannend, dass ich total gefesselt war“, erzählt Hamel.

Tatsächlich habe auch er den zweiten Vornamen Noberts anfangs mit „f“ geschrieben. Richtig aber sei, darauf habe ihn die Stadtarchivarin hingewiesen, die Schreibweise mit „ph“. „Tatsächlich steht er so im Geburtenregister des Kirchenarchivs. Und auch die Veröffentlichungen seiner Briefe sind ein Beweis: Er hat sie mit ’Friedrich Adolph Nobert’ unterschrieben“, weiß Jürgen Hamel.

Von Anja Krüger