Barth: Wie Kröten für erhebliche Mehrkosten beim Radwegbau sorgen

Barth

Er hätte den Namen „Krötenweg“ mehr als verdient, der Abschnitt des Ostseeküsten-Radweges zwischen dem Bahnhof in Barth und dem Trebin. Denn bislang dürften mehr Froschlurche auf dem Teilstück unterwegs gewesen sein als Radfahrer.

Sehr zum Leidwesen der Stadt Barth, die unter anderem deshalb für den nur rund 1,2 Kilometer langen Abschnitt tief in Tasche greifen musste, wie die Stadtvertretung auf ihrer jüngsten Sitzung von Bauamtsleiter Manfred Kubitz erfuhr.

Tausende kleine Kröten werden von der Trasse getragen

Im Oktober des vergangenen Jahres ist der Radweg auf dem alten Bahndamm fertiggestellt worden. Quelle: Anika Wenning

Im Oktober des vergangenen Jahres ist der Radweg fertiggestellt worden. Ursprünglich sei dies schon für den Mai 2020 vorgesehen gewesen, berichtet der Bauamtsleiter. Unter anderem Probleme mit der Entwässerung am Busbahnhof, Corona sowie alte Bahnschwellen und die bereits erwähnten Lurche kosteten nicht nur Zeit, sondern auch Geld – letztlich insgesamt rund 360 000 Euro mehr als die anfangs geplanten Kosten. Auf den Mehrkosten wird die Stadt nun voraussichtlich sitzen bleiben.

Dass Kröten rechts und links des alten Bahndamms, auf dem der Radweg nun verläuft, leben, sei beim Baustart Ende 2019 bekannt gewesen. Von der Unteren Naturschutzbehörde seien deshalb für die Zeit der Bauarbeiten Krötenzäune und Tunnel gefordert worden. „Und auch ein Monitoring, eine Art Überwachung, mussten wir in Auftrag geben“, berichtet der Bauamtsleiter. Was nicht vorhersehbar war: die Corona-Pandemie. „Die sorgte dafür, dass die Baufirma weniger Personal zur Verfügung hatte“, berichtet Kubitz. Die Folge: Die Bauzeit verlängerte sich. Schließlich stand schon die Schlüpfzeit der Kröten an.

Während die Alten die Seiten des einstigen Bahndamms durch die Tunnel wechselten, hielt die Jungkröten die Schutzwand nicht davon ab, auf die Trasse zu hüpfen. Seitens des Bauamtes musste man sich entscheiden: Baustopp oder erweiterter Krötenschutz. Man hat sich für Letzteres entschieden. „Das sah dann so aus, dass Mitarbeiter der Firma, die mit dem Monitoring beauftragt war, wochenlang beinahe täglich kleine Kröten vom Damm getragen haben. Teilweise waren es Tausende kleine Kröten“, erzählt Kubitz. Rund 30 000 Euro haben die Kröten die Stadt schließlich zusätzlich gekostet. „Aber der Baustopp wäre wohl ebenso teuer geworden“, meint er.

Tierische Aufgaben nur das i-Tüpfelchen

Hier verläuft der Radweg in Barth. Quelle: Benjamin Barz

Aber nicht nur in Sachen Kröten hat die Stadt Barth ein Herz für Tiere bewiesen oder beweisen müssen, denn neben den schützenswerten Kröten sind auch Salamander am alten Bahndamm gesehen worden. „Für sie mussten wir Ausgleichsquartiere, Steinberge mit einem Holz-Sand-Gemisch, bauen“, berichtet er.

Die tierischen Zusatzaufgaben sind letztlich aber nur das i-Tüpfelchen bei den unvorhergesehenen Hürden beim Radwegbau. Denn schon die alten Bahnschwellen sorgten für Probleme, die sich letztlich finanziell auswirkten. „Als das Projekt entwickelt wurde, war der Plan, die rund 1000 Betonschwellen und 280 Holzschwellen beim Bauhof zu lagern. Wie sich dann herausstellte, waren die Bügel, mit denen einst die Schienen darauf befestigt waren, Sondermüll, der entsprechend entsorgt werden musste – für rund 30 000 Euro.

Damit nicht genug: Es wurde zusätzlich festgestellt, dass auch der Boden kontaminiert war“, führt Kubitz seine Aufzählung der Probleme fort. Auch dafür hat es eine Lösung gegeben. Um den Boden nicht austauschen zu müssen, wurde der Radweg auf den kontaminierten Boden gebaut, aber nicht, wie ursprünglich angedacht, mit einer Asphaltdecke. „Weil zu befürchten war, dass die Wurzeln der Bäume, die rechts und links des alten Bahndamms wuchsen, dem Asphalt in wenigen Jahren zusetzen könnten, ist eine Betonbahn gegossen worden“, berichtet der Bauamtsleiter. Zusätzliche Kosten: 60 000 Euro.

Seitens der Stadt hofft man nun, dass die Kommunalgemeinschaft Pomerania noch einen Teil der Mehrkosten fördert. Sie hat diesen Radwegebau, der Teil eines gemeinsamen Projektes mit der Barther Partnerstadt Kolberg ist, finanziell unterstützt. Denn immerhin ist dieser Radweg Teil des Eurovelo-Radwegs Nummer 10, der durch alle Ostsee-Anliegerstaaten einmal rund um die Ostsee führt.

Das tut sich in diesem Jahr am Radwegenetz in und um Barth

In Sachen Radwegebau soll auch in Zukunft noch einiges – sowohl im Barther Stadt- wie auch im Amtsbereich – geschehen. Gerade liege der Aufruf des Landes für Radwegebau-Projekte auf Kubitz’ Tisch, wie er erzählt. Zwei Projekte seien in der Überlegung, wie er informiert. „Zum einen ist ein Radweg von Bartelshagen II bis zur Bundesstraße 105 geplant. Die Planung gibt es bereits, sie müsste nur aktualisiert werden. Denkbar wäre vielleicht auch, den Radweg zwischen Tannenheim und Bresewitz auszubauen“, berichtet der Bauamtsleiter.

In der Gemeinde Saal sei die Erneuerung des Radweges am ehemaligen Bahndamm geplant. „Der Abschnitt zwischen Saal und Kückenshagen ist in einem saumäßigen Zustand“, weiß er. Die Ausschreibung für die Arbeiten würde zeitnah erfolgen.

In Barth indes seien Reparaturen an Radwegen geplant. „Zum Beispiel an jenem vor der ehemaligen Jugendherberge“, informiert er.

Von Anja Krüger