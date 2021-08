Barth

Manche fühlen sich vor den Kopf gestoßen, andere sind verunsichert, denn sie alle wollen „ihre“ Boddenbühne, das Theater als Spielstätte der Vorpommerschen Landesbühne, nicht verlieren – Kommunalpolitiker, Mitglieder des Fördervereins und natürlich auch die Besucher. Aber wie geht es nun weiter, nachdem Martin Schneider, der das Theater der Vinetastadt wieder zu goldenen Zeiten verholfen hat, vom Entscheidungsgremium des Trägervereins Kulturstiftung Vorpommersche Kulturfabrik beurlaubt worden ist?

Kein Grund für Sorgen um die Zukunft

Martin Schneider, ehemaliger Intendant der Vorpommerschen Landesbühne Anklam. Quelle: Hannes Ewert

Viele Monate ist es aufgrund der Restriktionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie still gewesen auf der Bühne und im Theatergarten. Nun endlich spielen sich wieder lustige, nachdenkliche und traurige Szenen auf der Bühne ab – ein Drama dagegen außerhalb der Inszenierungen. Auf alle Fälle sorgen die jüngsten Ereignisse für Unmut. Im Amateurensemble, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Bei den Kommunalpolitikern, weil sie, obwohl sie das Theater mitfinanzieren, erst aus der OSTSEE-ZEITUNG von Schneiders Beurlaubung erfahren haben, vor vollendete Tatsachen gestellt worden sind.

Diesem Unmut hat sich Andreas Flick am Montagabend stellen müssen. Er bildetet gemeinsam mit Anna Engel die neue Geschäftsführung der Vorpommerschen Landesbühne – er als kaufmännischer Geschäftsführer, sie als geschäftsführende Dramaturgin. „Tatsächlich ist es auch für mich keine leichte Situation“, sagt er. Er verstehe die Enttäuschung. Wichtig aber sei, dass es weitergeht. „Es gibt keinen Grund für Befürchtungen, dass die Boddenbühne künftig stiefmütterlich behandelt werden könnte, oder gar gänzlich hinten runter fällt“, sagt er in aller Deutlichkeit.

Stadt fördert Vorpommersche Landesbühne jährlich mit 140 000 Euro

Stadtpräsident Erich Kaufhold Quelle: Uwe Rossner

Die Worte hört man gern, doch überwiegt die Skepsis und die Verärgerung über die Art und Weise. „Wir als Stadt engagieren uns mit viel Geld. Da erwarten wir, dass wir vom Trägerverein über wichtige Veränderungen informiert und nicht einfach vor vollendete Tatsachen gestellt werden“, macht sich Stadtpräsident Erich Kaufhold Luft.

Viel Geld heißt: Mit 140 000 Euro pro Jahr fördert allein die Stadt Barth die Vorpommersche Landesbühne, informiert Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig auf Nachfrage. Außerdem gebe es pro verkaufter Karte noch einen Obolus aus dem städtischen Haushalt. „Weil das Theater in vielerlei Hinsicht wichtig für unsere Stadt ist“, begründet Hellwig die finanzielle Unterstützung. Zum einen biete es einen touristischen Mehrwert – vor allem mit dem Sommerstück. „Aber es erfüllt für uns auch einen klassischen Bildungsauftrag und ist mit der Theaterpädagogik und der Vereinsarbeit, die dort stattfindet eine wichtige Säule der Stadt“, sagt der Bürgermeister.

Verein der Freunde des Theaters Barth streben Mitgliedschaft in der Kulturfabrik an

Für die jüngsten Geschehnisse findet auch er ganz klare Worte: „Klar, es ist kacke gelaufen, aber es bedeutet keinen Bruch zwischen den Partnern – der Stadt und der Landesbühne.“ Wichtig sei es, jetzt die künftige Zusammenarbeit zu gestalten.

Und in Barth weiß man auch schon wie – zumindest, wie man sich künftig davor schützen möchte, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. „Wir als Förderverein werden einen Mitgliedsantrag bei der Kulturfabrik stellen“, verkündet Kerstin Klein als Vorsitzende des Vereins der Freunde des Theaters Barth. Tatsächlich sehe der Fördervertrag zwischen der Stadt und dem Trägerverein sogar einen Beirat vor, informiert der neue kaufmännische Direktor. Dieser müsse nur gegründet werden, informiert Flick daraufhin.

Fragezeichen hinter Silvester- und Sommerproduktion

Kerstin Klein brennt noch ein Problem auf der Seele: „Die Entscheidung über die Intendanz sorgt für Unmut, auch innerhalb des Amateurensembles, das alljährlich die Silvesterproduktion ’liefert’ und jetzt in der Luft hängt.“ Andreas Flick dazu: „Ich will nicht verhehlen, dass wir noch keine Lösung benennen können. Aber fest steht: Es wird eine Silvester- und auch eine Sommerproduktion geben.“ Nur wer die Inszenierung übernimmt, könne er noch nicht sagen. Fakt sei aber auch, dass personelle Veränderungen schon länger geplant gewesen, diese schon mit Martin Schneider angeschoben worden seien.

Und darauf liege jetzt aktuell auch der Fokus: die Suche nach einer künstlerischen Leitung für die Barther Boddenbühne – die Aufgabe, die Martin Schneider seit 2010 inne hatte und die er auch als Intendant der Vorpommerschen Landesbühne weiterführte.

„Im September soll es dann Gespräche in der Barther Spielstätte geben, um ein erstes Konzept vorzustellen, wie die erste Spielzeit unter neuer Leitung aussehen könnte und um erste Vorbereitungen für die Spielzeit 2022/2023 treffen zu können“, informiert Flick.

Spielplan für kommende Saison steht

Der Spielplan für die kommende Spielzeit stehe bereits, sei größtenteils unter Mitwirkung von Martin Schneider aufgestellt worden. „Veröffentlichen werden wir ihn erst nach der letzten Vorstellung am Hoftheater in Anklam“, informiert der kaufmännische Geschäftsführer. Am 12. September bringen dort „Die Peenebrenner“ das Theaterspektakel „Das Phantom vom Brauereiberg oder Der Anklamer Bierwettstreit“ letztmalig auf die Bühne.

„Und was wird aus der Silvesterinszinierung 2021?“, fragt nicht nur Kerstin Klein, sondern auch viele treue Theatergänger. „Die Vorbereitungen dafür haben stets erst im Oktober begonnen. So wird es auch in diesem Jahr sein. Es gibt keinen Grund, nervös zu werden“, sagt Flick.

Von Anja Krüger