Barth

Ein Kunstwerk zum Anfassen und Entdecken soll es werden: Das ist eine der Vorgaben für das Denkmal vor dem neuen Bürgerhaus in Barth. Respekt und Anerkennung der Leistungen des Barther Herzogs Bogislaw XIII. in spielerischer und ästhetischer Form soll vermittelt werden. Die Vorstellung der Stadtvertreter ist, zumindest haben sie es so einst beschlossen, dass der einstige Herzog dreien seiner Kinder die Stadt Barth an einem Modell erklärt.

Drei Künstler beteiligen sich an Ausschreibung

Auf der jüngsten Sitzung des städtischen Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur bekamen dessen Mitglieder nun die Entwürfe zweier Künstler präsentiert. Vorausgegangen war eine Ausschreibung, an der drei Künstler teilgenommen hatten. „Ein Angebot war allerdings exorbitant teuer, so dass wir dieses von vornherein ausgeschlagen haben“, berichtet Dr. Gerd Albrecht, Leiter des Barther Vineta-Museums.

Und so konnten der polnische Bildhauer Romuald Wiśniewski und die Berlinerin Claudia Weidenbach am Montagabend ihre Entwürfe vorstellen – nicht zuletzt, um dem Gremium eine Empfehlung abzuringen, welcher der beiden Künstler letztlich den Auftrag bekommen soll. „Betonen möchte ich, dass es wirklich nur erste Entwürfe sind“, meinte Albrecht.

Leicht hatten es die Ausschussmitglieder nicht, machten sie es sich auch nicht. Der eine Entwurf, jener von Romuald Wiśniewski, einem Denkmal gleich, der von Claudia Weidenbach lebendig, manch einem Ausschussmitglied jedoch zu verspielt.

178 000 Euro für Denkmal eingeplant

Romuald Wiśniewski, ein angesehener Künstler aus der Nähe von Barths Partnerstadt Kolberg, dessen Liste an Referenzen lang ist, ist bereits seit zweieinhalb Jahren mit dem Vorhaben der Vinetastadt vertraut. Claudia Weidenbach hingegen hat zehn Wochen Zeit gehabt, einen Entwurf zu erarbeiten. „Herrn Wiśniewski haben wir als Stadt seinerzeit um eine Kostenschätzung gebeten, um Fördermittel einwerben zu können. Die Förderfähigkeit wurde uns bestätigt, jedoch sind vom Landkreis drei Angebote gefordert worden, die nahezu zeitgleich erstellt worden sind“, erklärt Albrecht.

Rund 120 000 Euro der geschätzten Gesamtkosten von rund 178 000 Euro liegen nun für das Projekt aus dem LEADER-Förderprogramm bereit. „Bewilligt sind sie aber noch nicht. Wir müssen zunächst einen Antrag stellen. Die Künstlerin beziehungsweise der Künstler muss dafür aber feststehen“, erklärt Albrecht. Keine leichte Entscheidung, wie er weiß.

Das sagen die Ausschussmitglieder zu den Entwürfen

Der Entwurf der Berliner Bildhauerin Claudia Weidenbach. Quelle: Claudia Weidenbach

Sich ihrer Verantwortung bewusst, nahmen die Ausschussmitglieder beide Entwürfe genau unter die Lupe. Schließlich mussten sie eine Empfehlung abgeben – für die Stadtvertretung, die letztlich entscheidet – am 9. Dezember. Zum Schluss entschied sich das Gremium mit sechs zu drei Stimmen, Romuald Wiśniewski zu empfehlen. Jens Schriefer war einer, der für den polnischen Bildhauer stimmte. „Weil mir der Entwurf von Frau Weidenbach zu verspielt ist“, begründete er. Ute Christoffer hingegen sprach sich für die Berliner Künstlerin aus. „Ihr Entwurf lebt. Herr Wiśniewskis Werk ist einfach nur ein Denkmal“, begründete sie.

Der Entwurf des polnischen Künstlers Romuald Wiśniewski Quelle: Romuald Wiśniewski

Dem Stadtpräsidenten Erich Kaufhold gefiel wiederum der Entwurf des polnischen Künstlers besser. „Ich würde mir aber noch Nachbesserungen wünschen. Ein wenig lebendiger als der Entwurf zeigt, könnte das Denkmal schon sein“, meinte er. Dem pflichtete auch der Ausschussvorsitzende Mario Galepp bei.

Zwei Abstimmungen vonnöten

Und dann geschah, was in Barth keine Seltenheit ist: Das Abstimmungsergebnis wurde infrage gestellt. Denn auf die Frage von Gerd Albrecht, wo genau der Künstler nachbessern sollte, waren sich die Ausschussmitglieder einig: entsprechend der Ausschreibung. Ein Kunstwerk zum Anfassen und Entdecken, möglichst mit Gestaltungselementen wie der Barther Bibel, drei Heringen wie im Symbol der Stadt, einem Greif als Symbol für das Greifengeschlecht der Pommernherzöge: Als Albrecht diese Punkte aus der Ausschreibung ins Gedächtnis rief, kam manch ein Ausschussmitglied ins Stutzen. Wulf Saß beispielsweise, der für den polnischen Bildhauer gestimmt hatte, zog seine Stimme zurück und auch Roland Herrmann. „Genau genommen hat dann ja Claudia Weidenbach die Vorgaben wesentlich besser umgesetzt“, begründete Herrmann.

Es gab eine neue Abstimmung. Das Ergebnis: Vier Stimmen „erntete“ Romuald Wiśniewski, fünf Claudia Weidenbach. Und dabei blieb es dann auch – nach knapp drei Stunden, in denen man sich diesem Tagesordnungspunkt gewidmet hatte.

Von Anja Krüger