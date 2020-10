Barth: Wie weit ist die Digitalisierung an den Schulen fortgeschritten?

Ribnitz-Damgarten

In dieser Woche tagen in der Region Ribnitz-Damgarten wieder einige kommunalpolitische Gremien. Hier ein Überblick über die Sitzungen, die stattfinden.

Amt Recknitz-Trebeltal

Die Stadtvertretung Dettmannsdorf tagt am Dienstag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Dettmannsdorf-Kölzow. Diskutiert wird an diesem Abend unter anderem die vierte Änderung des Flächennutzungsplanes „Solarenergie“ der Gemeinde Dettmannsdorf. Im Anschluss geht es um eine Änderung des Aufstellungsbeschlusses für den „Solarpark nördlich von Wöpkendorf“.

Am Donnerstag, 29. Oktober, treffen sich um 17.30 Uhr die Mitglieder des Finanzausschusses der Gemeinde Eixen im Gemeindezentrum, Barther Straße 24, und werfen schon einmal einen Blick ins kommende Jahr. Denn auf der Tagesordnung steht unter anderem die 1. Lesung zum Haushalt 2021.

Stadt und Amt Barth

Am Montag, 26. Oktober, findet um 18.30 Uhr die Sitzung des Ausschusses für Schule und Soziales der Stadt Barth im Rathaussaal statt. An diesem Abend wird unter anderem über die Digitalisierung an den Barther Schulen gesprochen und die Umsetzung des Digital-Paktes. Zudem wird die Standortdiskussion um den Sportplatz am Sportwall weitergeführt.

Die Barther Stadtvertreter tagen am Donnerstag, 29. Oktober, um 18.30 Uhr im Rathaussaal. Diskutiert wird unter anderem über die vierte Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Barth. Denn in den nächsten drei Jahren müssen die Ausgaben um 300 000 Euro reduziert werden, also 100 000 Euro im Jahr. Zudem soll ein Grundsatzbeschluss zur Parksituation im Bereich südlich der Straße „Am Osthafen“ getroffen werden.

Fischland-Darß-Zingst

Der Amtsausschuss des Amtes Darß/Fischland findet am Dienstag, 27. Oktober, um 18 Uhr im „Kiek In“ in Born statt. An diesem Abend wird unter anderem über den Haushaltsplan 2021 sowie die Stellenplanung gesprochen.

Am Mittwoch, 28. Oktober, treffen sich die Mitglieder der Gemeindevertretung Dierhagen um 19 Uhr im „ Haus des Gastes“. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Hundesteuersatzung und die Brandschutzbedarfsplanung.

