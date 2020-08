Barth

Bei einem Frontalzusammenstoß mehrerer Autos sind am Sonntag bei Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) mindestens zwei Senioren schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, kam ein 83 Jahre alter Fahrer auf der Landesstraße 23 mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte mit zwei anderen Autos zusammen. Der Mann und seine Beifahrerin kamen mit Verletzungen in eine Klinik.

Fahrer und Insassen der anderen Fahrzeuge seien nach ersten Erkenntnissen nicht ernsthaft verletzt worden. Die Unfallstelle zwischen Barth und Löbnitz war im starken Reiseverkehr lange gesperrt.

Anzeige

Unfallschwerpunkt Landesstraße 23

Die in der Tourismuszeit stark befahrene Landesstraße 23 war in der Vergangenheit gerade am Wochenende häufiger Ort schwerer Unfälle. Anfang August war ein 61-jähriger Fahrer eines Trabants an fast derselben Stelle gestorben. Hier war das Auto einer anderen Fahrerin auf die Gegenfahrbahn geraten. Es kam zur Frontalkollision.

Weitere OZ+ Artikel

Zuvor war Ende Mai auf der Landesstraße 23 an einem Sonntag ein Kind gestorben und drei Menschen schwer verletzt worden, als zwei Autos zwischen Barth und Löbnitz frontal kollidierten.

In der Folge waren Forderungen nach einem Tempolimit an der gefahrenträchtigen Stelle erhoben worden. Der Vorsteher des Amtes Barth Christian Haß hatte bereits in der Vergangenheit bei der Verkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen beantragt, die Höchstgeschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt durchgängig auf 80 km/h zu reduzieren. 100 km/h ist dort derzeit bis auf wenige Ausnahmen erlaubt. Auch solle dort nicht mehr überholt werden dürfen.

Von dpa/OZ