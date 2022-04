Barth: Wird das Vinetarium zur Geheimsache?

Barth

Es bewegt sich was auf dem Gelände westlich und unweit des Speicherhotels am Barther Hafen. Oder zumindest hat sich vor Kurzem dort etwas bewegt. Bauzäune standen bereits vorher. Nun ist die Fläche weitestgehend freigeräumt worden. Erdhügel wurden aufgeschüttet. In Sozialen Netzwerken stellen Nutzer erleichtert fest. Der Bau des Vinetariums hat begonnen. Für etwa 35 Millionen Euro entsteht hier nun ein Freizeitkomplex mit Schwimmbad, Bowlingbahn, Restaurant, Kino, Geschäften und Appartements. Alles gut nun am Barther Bodden? Offenbar noch nicht so wirklich.

Denn es gibt wohl noch einigen Gesprächsbedarf, der allerdings hinter verschlossenen Türen bedient werden soll. Zumindest könnte für außenstehende, interessierte Unbeteiligte dieser Eindruck entstehen. Der Grund: Am Donnerstag findet eine Stadtvertretersitzung zum Vinetarium statt (18.30 Uhr, Rathaussaal). Doch der Termin selbst war bis vor wenigen Tagen zumindest für die breite Öffentlichkeit weitestgehend unbekannt.

Stadtvertretersitzungen grundsätzlich öffentlich

Bis Dienstag war die Sitzung zumindest im Bürgerinformationsportal der Internetseite der Barther Stadtverwaltung noch nicht aufgelistet. Erst auf Anfrage im Amt wurde der Termin freigeschaltet. Eine offizielle Pressemitteilung gab es bis Dienstag ebenfalls nicht. In beiden Fällen ein Versehen, hieß es auf Nachfrage. Die Sitzung sei im entsprechenden Computerprogramm als nicht öffentlich eingestuft worden.

Auf dieser Fläche soll das Vinetarium gebaut werden. Zuletzt wurde das Areal beräumt. Quelle: Robert Niemeyer

Stadtvertretersitzungen sind allerdings grundsätzlich öffentlich. Es gibt lediglich, sofern notwendig, einen nicht öffentlichen Teil. Und deshalb müssen Stadtvertretersitzungen auch bekannt gemacht werden. Das sei dennoch vorschriftsmäßig erfolgt. Die Hauptsatzung der Stadt Barth schreibt dazu vor, dass Sitzungen der Stadtvertretung an vier Bekanntmachungstafeln im Stadtgebiet veröffentlicht werden müssen.

Nach aktuellem Stand wird das eigentliche Thema allerdings nicht öffentlich behandelt. Das ist offenbar vonseiten der Stadtverwaltung festgelegt worden. Laut Maik Schewelies, Leiter des Amtes für Inneres, Kita, Bildung und Soziales, gehe es hier um Grundstücksangelegenheiten. Diese sind laut Hauptsatzung nicht öffentlich zu behandeln. Ob es dabei bleibt, ist jedoch offen.

Mit dem Investor sprechen

Frank Schröter, Vorsitzender der CDU-Fraktion, teilte auf Anfrage jedenfalls mit, dass er kein Problem darin sehe, das Thema öffentlich zu besprechen. „Thematik Vinetarium – Anhörung Käufer“ lautet der Titel des CDU-Antrages. Nachdem zuletzt innerhalb der jüngsten Stadtvertretersitzungen vor allem über den Investor des Vinetariums gesprochen wurde, „wollen wir jetzt mal mit ihm sprechen“, so Schröter. Er wird also selbst vor Ort sein. Detaillierter wollte Schröter sich nicht dazu äußern. Inhalte und eventuelle weitere Schritte sollen am Donnerstag besprochen werden.

Zuletzt hatte die Stadtvertretung beschlossen, dem Investor eine Frist zu setzen, mit dem Bau des Vinetariums zu beginnen. Hintergrund sind entsprechende Klauseln im Kaufvertrag bzw. Bedingungen der Baugenehmigung für das Projekt. Bis zum 5. März sollte der Baubeginn erfolgen. Diese Frist verstrich. In der Folge setzte die Stadtverwaltung auf Beschluss der Stadtvertretung dem Investor eine Frist von acht Wochen, um mit dem Bau zu beginnen. Ansonsten hätte der Kaufvertrag rückabgewickelt werden sollen. Nun aber hat der Bau offenbar begonnen. Ob das, was derzeit auf dem Gelände am Hafen vorzufinden ist, ausreicht, dürfte ebenfalls Bestandteil der Diskussion am Donnerstag sein.

Kritik an Nicht-Öffentlichkeit

Dass diese hinter verschlossenen Türen stattfinden soll, stößt bei dem einen oder anderen Stadtvertreter auf Kritik. Zuletzt hatte unter anderem Peter Hermstedt gefordert, das Thema öffentlich zu behandeln. Die Tragweite des Projektes sei zu groß, ebenso das öffentliche Interesse der Barther Bürger. Aus Sicht Hermstedts „gibt es keinen Grund, das nicht öffentlich zu machen“, so der Stadtvertreter. Er kündigte deshalb auch an, einen Antrag zu stellen, den Tagesordnungspunkt in den nicht öffentlichen Teil vorzuziehen.

Das am Barther Hafen geplante Vinetarium in einer Simulation. Quelle: Architekturbüro

Hermstedt hatte zuletzt die Umsetzung des Projektes bezweifelt. Vor allem die Finanzierung und die Wirtschaftlichkeit des späteren laufenden Betriebs des Vinetariums lasse Fragen offen. Vor fünf Jahren wurde der Kaufvertrag für das Gelände am Hafen abgeschlossen.

Vonseiten des Investors hieß es auf Anfrage, dass die Gelegenheit, sich vor der Stadtvertretung zu äußern, begrüßt werde. Unstimmigkeiten könnten ausgeräumt werden, „damit Klarheit herrscht“.

Von Robert Niemeyer