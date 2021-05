Barth: Wo Caravan- und Campingurlaub in der Vinetastadt möglich werden soll

Barth

Ein Kleinod direkt am Barther Bodden soll aus dem Dornröschenschlaf erwachen – das einstige Wassersportzentrum am Borgwall in Barth.

Die Pläne sind nicht neu. Ein Caravan- und Campingplatz soll entstehen – samt Wassersportzentrum. Einen entsprechenden Flächennutzungsplan für die rund 1,2 Hektar große Fläche an der westlichen Boddenküste gibt es bereits.

Forstbehörde stuft einstigen Garten als Küstenschutzwald ein

Einst gab es an dieser Stelle Bungalows. Auf dieser Wiese soll ein Campingplatz entstehen. Quelle: Anja Krüger

Doch wie bei vielen Plänen, hapert es aus unterschiedlichen Gründen an der Umsetzung. In diesem Fall liefert der Wildwuchs zwischen dem einstigen Restaurant und dem Gelände den Grund. Denn, wie Bauamtsleiter Manfred Kubitz auf der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses informiert hat, wird dieser Wildwuchs, zu dem mittlerweile zahlreiche große Bäume gehören, von der Forstbehörde aufgrund der Gesetzeslage als Küstenschutzwald angesehen.

Das Problem: „Vom letzten Baum an müssen 30 Meter Abstand gehalten werden“, macht Kubitz deutlich. Sprich: Etwa 1500 Quadratmeter des Areals sind nicht für den Caravan- und Campingplatz nutzbar. Das will man seitens der Stadt Barth, in dessen Regie dieser Tourismusstandort entsteht, nicht einfach so hinnehmen. Diesbezüglich hat die Verwaltung wiederum aber keine Handlungsgrundlage. „Uns liegt kein entsprechender Bescheid vor. Hätten wir einen, könnten wir dagegen angehen“, erklärt Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. Als Küstenschutzwald seien diese Bäume und Sträucher nämlich niemals angelegt worden. „Vielmehr ist dieser ‚Wald‘ mal entstanden aus dem Garten, der zur Gaststätte gehörte“, berichtet er.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

20 Caravan- und 50 Campingplätze sollen entstehen

Dennoch soll nun endlich das Projekt vorangetrieben werden. Und wie Manfred Kubitz informiert, hätte man sich inzwischen mit der Forstbehörde verständigt und suche nach Möglichkeiten, eine Ausnahme zu finden. Dafür haben sich auch die Mitglieder des Bauausschusses ausgesprochen. „Der Trend zum Caravan- und Campingurlaub hält noch mindestens die nächsten zehn Jahre. Das sollten wir nutzen. Ich halte das für eine lohnende Investition“, sagt er.

Die Investition, von der er spricht, liegt bei etwa 500 000 Euro für die geplanten Gebäude, so schätzt Bauamtsleiter Manfred Kubitz. Toiletten und Duschmöglichkeiten sowie ein Kiosk sollen entstehen, so seine Vorstellungen. Die nötige Erschließung, also das Verlegen von Versorgungsleitungen, unter anderem für die Wasser- und Stromversorgung, würde kein Problem darstellen, berichtet er bei einer Ortsbegehung.

Seit 2008 ist das Gelände verwaist Am 11. Januar 1975 war auf dem einstigen Spülfeld am Borgwall der erste Zaunpfahl für einen Jugendsegelstützpunkt gesetzt worden. Rund zwei Jahre lang arbeiteten Übungsleiter und Jugendliche neben dem Trainingsbetrieb an der Herrichtung des Geländes, wobei sie finanzielle, personelle und maschinelle Unterstützung von der Stadt und vom VEB Schiffsanlagenbau erhielten. In den 1980er Jahren war der wasserseitige Geländeteil von der ZBE Tiefbau unter Gerhard Bossows Leitung umgestaltet und erweitert worden. Neben einem Ruderbootsverleih der Stadt als Freizeitangebot für die Einwohner und Urlauber war am Borgwall auch die Kinder- und Jugendgruppe der Sektion Segeln der BSG Motor Barth zu Hause. Als 1990 der Barther Segler-Verein aus der bisherigen BSG hervorging und sein Desinteresse an der weiteren Unterhaltung der Liegenschaft bekundete, verpachtete die Stadt das Gelände ab 1991 an die Wassersport-, Freizeit- und Ausbildungszentrum GmbH (WFAZ), die ihren geschäftlichen Schwerpunkt vor allem auf die wenig einträgliche Segel- und Motorbootsausbildung setzte. Im Laufe der folgenden Jahre traten Gesellschafter aus dem Vertrag aus bzw. wurden berufsunfähig. Seit 1995 hatte sich hier parallel zum Geschäftsbetrieb die Seglervereinigung Barth-Borgwall (SVBB e.V.) etabliert, die das Gelände nach der Einstellung der Geschäftstätigkeit des WFAZ noch einige Jahre weiter nutzte. 2008 schloss sich die SVBB dem Barther Segler-Verein an und zog mit ihren Booten um. Im Jahr 2009 löste die Stadt den langfristigen Erbbaurechtsvertrag mit dem letzten verbliebenen Gesellschafter ab und startete mit den Plänen für den Caravan- und Campingplatz mit Wassersportzentrum. Quelle: OZ-Archiv

Platz soll das Areal dann für etwa 20 Caravan-Stellplätze bieten – vorgesehen auf der westlichen Seite des Borgwallweges. „Die Wiese links des Weges bietet Platz für circa 50 Zelte“, schätzt der Bauamtsleiter. Vor einigen Jahren habe er eine Kalkulation erstellt. „Einnahmen von etwa 200 000 bis 250 000 Euro könnte die Stadt mit diesem Caravan- und Campingplatz jährlich machen“, sagt er.

Gelände seit vergangenem Jahr vollständig beräumt

Zugewachsen: die einstige Bootsverleihstation. Quelle: Anja Krüger

Betrieben werden soll der Platz von einem noch zu gründenden Tourismusbetrieb. Auch das sei bereits in der Vergangenheit beschlossen worden. Das Ziel steht also fest. Damit dieses nun nicht aus den Augen verloren geht, soll nun eine Initiativgruppe aus sachkundigen Mitgliedern der Stadtvertretung gegründet werden, so die Entscheidung des Bauausschusses auf Empfehlung von Ernst Branse. „Denn zu viele Jahre haben wir schon verschenkt“, sagt er.

Wobei man seitens der Stadt in den vergangenen Jahren nicht untätig gewesen ist. Viele Jahre ist die Brache des Wassersportzentrums Ziel von Vandalen gewesen und für illegale Müllentsorgungen genutzt worden. Seit etwas mehr als einem Jahr aber zeugen nur noch ein paar Ziegelsteine im Boden und ein Verteilerkasten auf eine einstige Nutzung des Areals hin. Direkt am Bodden sind noch Reste der einstigen Uferbefestigung und der beiden Steganlagen zu finden. Der Bauamtsleiter und auch die Bauausschussmitglieder sind der Überzeugung, dass mit überschaubarem Aufwand ein ansehnlicher Caravan- und Campingplatz samt Wassersportzentrum auf dem Areal entstehen könnte.

Von Anja Krüger