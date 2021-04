Barth

Käte Gransow ist stocksauer, weil sie vor Monaten bereits Bürgermeister und Amtsverwaltung in Barth auf einen Unfallschwerpunkt in der Vinetastadt aufmerksam gemacht hat und nichts passiert ist.

Es ist im Februar des vergangenen Jahres passiert. Käte Gransow möchte nach ihrem Besuch des Altstadtcenters die Lange Straße entlang auf dem Gehweg in Richtung Markt gehen und muss dafür die Zufahrt des Altstadtcenters auf dem Gehweg passieren. Gleichzeitig düst ein Radfahrer auf dem Gehweg von rechts in Richtung Einfahrt. Sie wartet, lässt ihn passieren und setzt erst dann ihren Weg fort. Während sie dann die Altstadtcenter-Zufahrt auf dem Gehweg überquert, biegt ein Mopedfahrer in die Zufahrt ein. Er touchiert sie am Bein, glücklicherweise nur leicht. Aber sie stürzt, zieht sich dabei Verletzungen zu, mit deren Folgen sie heute noch zu kämpfen hat, wie sie erzählt.

Sie ist nicht die einzige Passantin, die an dieser Stelle – übertrieben gesagt – um ihr Leben bangen musste. „Ich kann Ihnen einige weitere Betroffene nennen“, macht sie während der jüngsten Sitzung deutlich.

Polizei sieht keinen Unfallschwerpunkt

Einen Unfallschwerpunkt kann man bei der Polizei in Barth an dieser Stelle nicht erkennen. In diesem Jahr sei dort bislang noch kein Unfall aufgenommen worden, informiert der Revierleiter Matthias Peter. Im vergangenen Jahr habe es lediglich einen Unfall in dem Bereich gegeben. Dieser habe aber nicht im Zusammenhang mit der Zufahrt gestanden. „Lediglich 2019 sind zwei Unfälle, die sich im Zufahrtsbereich ereignet haben, aufgenommen worden. Im Jahr 2018 einer“, informiert der Revierleiter. „Die Dunkelziffer kennen wir allerdings nicht“, fügt er hinzu. Aber ein Unfallschwerpunkt könne nur anhand der gemeldeten Unfälle ausgemacht werden.

Auch Käte Gransow hat nicht die Polizei über diesen Vorfall informiert. Es gehe ihr nicht um Schadensersatz oder darum, dass der Verursacher bestraft wird. „Ich möchte, dass etwas passiert und dieser Unfallschwerpunkt beseitigt wird“, macht sie deutlich. Schließlich habe sie sich direkt nach dem Unfall an die Stadt gewandt. Eine Einwohnerversammlung sei ihr seinerzeit versprochen worden. „Die gab es aber bis heute nicht“, klagt sie weiter.

Ortsbegehung hat bereits stattgefunden

Tatsächlich aber haben sich zumindest die Mitglieder des Bauausschusses schon einmal mit dem Thema beschäftigt. Anfang vergangenen Jahres haben sie sich im Rahmen einer Altstadtbegehung auch diesen Ort angesehen. Der Beschluss seinerzeit: Ein Haltestreifen – ein weißer Strich auf der Zufahrt – soll Kraftfahrer auf den Gehweg und damit auf mögliche Fußgänger aufmerksam machen. Außerdem soll das Amt sich darum kümmern, dass die Zufahrt nur noch als Einfahrt von der Langen Straße aus genutzt werden kann.

Abgesehen davon, dass beides noch nicht realisiert worden ist, geholfen hätte das Käte Gransow vermutlich auch nichts. Ihre Situation war eine andere als die, die sich dort dem Vernehmen nach öfter abspielt. Kraftfahrer, die vom Parkplatz des Einkaufcenters kommen, beachten den Gehweg nicht beziehungsweise müssen auf den Gehweg fahren, um den Verkehr der Langen Straße einsehen zu können. Und das sei tatsächlich ein Problem, eine Gefahrenquelle, mahnt Bauausschussvorsitzender Ernst Branse.

Möglichkeiten werden überdacht

Und auch Käte Gransow fügt ihren Ausführungen noch den flammenden Appell an: „Die Volksvertreter, Sie meine Damen und Herren, scheinen nur zu reden. Gehandelt wird nicht – seit Monaten nicht!“ Tatsächlich aber, so informiert Bauamtsleiter Manfred Kubitz, warte man auf die Genehmigung der Verkehrsbehörde, Kraftfahrern an dieser Stelle nur noch die Einfahrt, aber nicht mehr die Ausfahrt zu genehmigen. Er hält eine Einengung der Zufahrt für sinnvoll. „So, dass nur noch ein Fahrzeug die Zufahrt passieren kann und wer vom Parkplatz in die Lange Straße fahren möchte, jene vorlassen muss, die rauffahren. Das hätte zur Folge, dass sich die Kraftfahrer langsamer an den Gehweg herantasten müssen, um zu sehen, ob jemand auf den Parkplatz möchte“, erklärt er.

Dies sei auch die einzige Möglichkeit, wie die Stadt handeln könne. Denn der Parkplatz sei nicht Eigentum der Stadt und an der Verkehrsregelung sei die Verkehrsbehörde beteiligt. Inwieweit es nun aber ratsam sei, die Zufahrt auf dem Gehweg einzuengen und damit den Passanten auf dem Gehweg Hindernisse in den Weg zu stellen, darüber wolle man sich nun zunächst Gedanken machen. Denn Radfahrer, die dort auf dem Gehweg überhaupt nicht unterwegs sein dürfen, würde es vielleicht vom Gehweg verbannen, aber eben auch junge Mütter mit Kinderwagen oder Ältere mit Rollator behindern.

Von Anja Krüger