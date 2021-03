Barth

Von Filz- und Pappmachéwerken über zahlreiche Bilder verschiedenster Techniken bis hin zu Keramik und Skulpturen: In der Galerie „kunstvoll“ in Barth fehlt es an kaum einer Kunstrichtung. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit fehlenden Touristen in der Region allerdings an Gästen, wie Galerist Gerald Knop sagt.

Seine Galerie ist in keinster Weise das, was Kunstliebhaber erwarten, von namhaften Galerien kennen. Knops Ausstellungsflächen sind vollgepackt. An den Wänden hängen Bilder und Fotografien dicht an dicht, Schmuck und filigrane Dekorationsartikel aus Papierstreifen – Quilling heißt die Technik – füllen Vitrinen und auf dem Boden, auf Tischen und Ablageflächen reihen sich verschiedenste Skulpturen aus Holz und Metall. Und selbst damit ist noch nicht alles aufgezählt.

Hobbykünstlern aus der Region eine Plattform geben

„Insgesamt haben wir hier mehr als 1000 Werke auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern“, erzählt der Galerist, der bis vor ein paar wenigen Jahren noch gar nichts mit Kunst am Hut hatte. Und auch die Künstler sind größtenteils keine Profis. „Die Idee ist, Hobbykünstlern aus der Region hier eine Plattform zu geben, ihnen die Möglichkeit geben, ihre Werke – was auch immer es ist – zeigen zu können“, erklärt er sein Konzept. Daher trägt der Name der Galerie auch den Zusatz: „Wir zeigen, was du kannst!“

Warum einheimische Besucher oftmals überrascht sind

Viele der Künstler würden das erste Mal ihre Werke in seiner Galerie öffentlich zeigen, erzählt Gerald Knop. Und so müsse er auch bei dem ein oder anderen erst Überzeugungsarbeit leisten, beispielsweise wenn es um die Beschriftung der Werke geht. „Manche wollen ihren Namen nicht auf dem Schild haben, weil sie Kritik befürchten“, erzählt er. Nicht selten aber sind die Reaktionen der Besucher ganz und gar nicht kritisch. „Gerade die einheimischen Besucher sind positiv überrascht, wenn sie einen ihnen bekannten Namen entdecken, feststellen, dass beispielsweise die Nachbarin eine künstlerische Ader hat, die sie ihr nicht zugetraut hätten“, weiß der Galerist.

66 Künstler, darunter nur ein paar wenige, die ihr Hobby bereits zum Beruf gemacht haben, sind in diesem Jahr in der Galerie „kunstvoll“ vertreten. „Es hätten sogar 100 sein können“, erzählt Knop. „Einigen musste ich leider absagen – aus Platzgründen“, fügt er hinzu. Denn während er für die Eröffnung im Sommer 2019 noch auf die Suche nach Künstlern gehen musste, würden sich diese jetzt von sich aus um einen Ausstellungsplatz „bewerben“.

Hoffen auf Kultur in der Galerie: Veranstaltungsplan steht

Es könnte also alles so gut laufen. „Wenn es denn Corona nicht gäbe“, sagt Gerald Knop etwas bedrückt. Noch nicht eine normale Saison, nur von März bis Ende Oktober hat er geöffnet, habe er mit seiner Galerie erlebt. „Die erste war verkürzt, dadurch, dass wir erst im Sommer eröffnet haben. Und natürlich musste sich dann auch erst rumsprechen, dass es uns hier gibt. Vergangenes Jahr dann die verspätete Öffnung durch den ersten Corona-Lockdown und in diesem Jahr weiß noch niemand, wann die Touristen wiederkommen können“, klagt der ansonsten positiv eingestellte Mann.

Weitere Infos, Termine und Preise unter www.kunstvoll-barth.de

Denn – und auch darin unterscheidet sich seine Galerie von anderen – seine Kosten deckt er nicht mit einer Miete für Ausstellungsflächen, die die Künstler zahlen, sondern mit dem Eintrittspreis von 4 Euro pro Person. Und von Kursen sowie Veranstaltungen in seiner Galerie, die aber aufgrund der aktuellen Corona-Lage eben auch nicht stattfinden dürfen – wie schon im vergangenen Jahr nicht. Aber Knop ist Optimist. Was im vergangenen Jahr ausgefallen ist, soll in diesem Jahr nachgeholt werden – sei es die Bauchrednershow mit Roy Reiniker (geplant für den 23. Juli), der Abend mit Schauspieler und Entertainer Michael Trischan (13. August), auch der Vortragsabend mit Wettermann Stefan Kreibohm (3. September). „Für alle Veranstaltungen können bereits jetzt Karten erworben werden“, informiert der Galerist. „Sollte aufgrund der Corona-Lage eine Veranstaltung nicht stattfinden können, erstatten wir selbstverständlich den Preis“, fügt er hinzu.

Und auch an seinem Kurs-Plan hält er fest. So es möglich ist, können sich Gäste beispielsweise in der Karikatur- beziehungsweise Cartoon-Zeichnung ausprobieren, fingergroße Keramikfiguren herstellen, sich als Bob Ross versuchen, Kupfer treiben oder das Quilling erlernen.

Von Anja Krüger