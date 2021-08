Barth: Womit in der Langen Straße 49 einst gehandelt wurde

Barth

In der Langen Straße gab und gibt es bis heute viele aneinandergereihte Geschäftshäuser.

Die Straße hat in der Vergangenheit schon mehrere Umbenennungen erfahren – von Lange Straße in Straße der SA, dann in Lange Straße, anschließend in Ernst-Thälmann-Straße und schließlich wieder in Lange Straße. Geschuldet war dies den politischen Verhältnissen.

Hausnummer 49: Vom Tabak- und Schnapsladen zum Schönheitssalon

Das Haus mit der Nummer 49 in der Langen Straßen im Jahr 1983. Quelle: Sammlung Mario Galepp

Die Hausnummer 49 in der Langen Straße war einst das Tabakwaren- und Spirituosen-Geschäft von Wilhelm Passow. Passow hatte eine Tochter, die einen Verwaltungsbeamten des 1937 fertiggestellten Flugplatzes heiratete. In Zeiten der DDR war hier ein Kosmetik- und Fußpflege-Salon der PGH „Chic“ untergebracht.

Heute ist das Haus in Privatbesitz. An Fassade mit Türen und Fenstern ist kaum etwas verändert worden.

Von Mario Galepp