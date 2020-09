Ein zehnjähriges Mädchen ist am Mittwochmorgen in an der Landesstraße 21 im Barther Ortsteil Tannenheim (Landkreis Vorpommern-Rügen) von einem Auto erfasst worden. Es war sein Geburtstag. Das Kind wurde dabei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Fahrer war alkoholisiert.