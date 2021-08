Barth: Zwei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Ein plötzlicher Knall mit anschließender Rauchentwicklung führte am Sonntagabend in Barth (Kreis Vorpommern-Rügen) zu einem Feuerwehreinsatz. Durch die starke Rauchentwicklung erlitten die Bewohner einer darüberliegenden Wohnung Verletzungen.

