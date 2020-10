Der Bauausschuss informierte über die nächsten Straßenbauvorhaben in Barth. Darunter sind die Fortsetzung der Abwassererneuerung in der Barthestraße oder auch die Komplettsanierung der Burgstraße und der Schillerstraße. Diese Bauarbeiten könnten sich bis Sommer 2021 hinziehen.

Neue Leitungen, neuer Straßenbelag: In der Burg- und in der Schillerstraße in Barth steht eine Komplettsanierung an. Quelle: Anika Wenning