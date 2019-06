Barth

Weil sich der Baubeginn des geplanten „Vinetariums“ verzögert, konnte die 7. Auflage des Breitensportfestes „Barth bewegt sich“ auch in diesem Jahr am traditionellen Ort, der Fischfabrikswiese am Barther Hafen, stattfinden. „Das betrachten wir als absoluten Glücksfall“, freute sich Hauptkoordinator Peter Thum von der organisatorisch federführenden Abteilung Handball des SV Motor Barth. Deshalb richtet sich sein Dank neben den vielen Helfern bei Vorbereitung und Durchführung des Sportfestes vor allem auch an Grundstückseigentümer Michael Budzinski für die unkomplizierte Überlassung der Fläche. Vom Freitag bis zum Sonntagnachmittag herrschte hier ein quirliges und geschäftiges Treiben in einem bunten Mix aus Sportwettkämpfen, Schauvorführungen sowie Informations- und Beratungsangeboten.

Hauptschauplatz war natürlich wieder das durch den THW Ortsverein für die Beach-Wettkämpfe angelegte Strandfeld aus feinem Sand vom Spülfeld. Hier fanden während der drei Tage die Wettkämpfe im Beachhandball und Beachfußball sowie ein Tennisturnier statt. Bei den Betriebsmeisterschaften am Freitag erwiesen sich die Mitarbeiter der Boddenland GmbH vor denen des Hagebaumarktes als die besten Ballspieler, auf dem dritten Platz folgten die Barther Lehrer.

Weitere Wertungs- oder Schauwettkämpfe wurden für Erwachsene oder Kinder unter anderem in den Sportarten Tennis, Segeln, Laufen, Kickboxen und Budokai-Karate ausgerichtet. Auch Vereine und Interessensgruppen aus dem nichtsportlichen Bereich, wie die Lebenshilfe, die Spielplatzinitiative, der Karnevalsverein und der Seniorenbeirat engagierten sich im Rahmen der Veranstaltung. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr und die Jugendgruppe des THW wetteiferten auf dem gepflasterten Hafenplatz um die Erfüllung ihrer Übungsnormen. Einige Dienstleister, wie Rehaform, die UBB und die Stadtwerke Barth, sowie das Polizeirevier Barth waren mit Infoständen vertreten.

Wer wollte, konnte darüber hinaus auf der Barkasse der Zingster SSV an einer kleinen Hafenrundfahrt teilnehmen. Und was wäre ein Barther Volksfest ohne den Spielmannszug des SV Motor? Der eröffnete das Treiben am Samstag mit einem Platzkonzert, war dann beim Umzug des Tonnenbundes durch die Stadt zu erleben, um am Sonntag mit zahlreichen musikalischen Einlagen seinen eigenen Infostand auf dem Hafengelände zu betreiben.

Augenscheinlich machte das unweit stattfindende Tonnenabschlagen den Aktivitäten von „Barth bewegt sich“ ab Samstagmittag einen Teil des Publikums abspenstig. Am Sonntag bevölkerten schließlich umso mehr Schaulustige das Veranstaltungsgelände.

Volker Stephan