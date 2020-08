Barth/Damgarten/Dabitz

Am Sonnabend steht in der Barther Bodden-Bühne die Premiere von „Hase und Igel“ an. Eine Schelmengeschichte, die Peter Ensikat nach den Brüdern Grimm geschrieben hat. Und die wahrlich humorvoll ist und sowohl für Zuschauer ab drei Jahren als auch für Erwachsene geeignet ist. Der hochmütige Mussjö Hase bekommt in der ewig nörgelnden Frau Igel eine ernst zu nehmende Gegnerin, als er es wagt, ihren Igelmann ein Krummbein zu nennen. Er ist zwar ein borstiger Tagedieb, aber so darf nur sie ihn nennen.

Als der französisch radebrechende Hase sich auch noch den Rübenacker unter die gepflegten Nägel reißen will, kommt es zum ungleichen Wettlauf. Schöne Beine nutzen eben gar nichts ohne Verstand. Das posaunt der alles kommentierende, sensationslüsterne Rabe. Es spielt das 1. Studienjahr der Theaterakademie Vorpommern unter der Regie von Wolfgang Bordel. Die Vorstellungen finden am Samstag um 14 und 17 Uhr und am Sonntag um 10 und 14 Uhr statt. Karten gibt es unter 03971/26 888 00 und an der Theaterkasse.

Hafenfest bin Dabitz mit „Orgeltour“

Am Sonnabend lädt der Hafenverein Dabitz von 10 bis 17 Uhr zum Hafenfest. Für die kleinen Besucher gibt es abwechslungsreiche Angebote. Außerdem können die Besucher bei Kaffee, Kuchen, Gegrilltem und kühlen Getränken Schiffe gucken und die entspannte Atmosphäre genießen. Der Hafenverein sorgt für die passende musikalische Untermalung.

Am Samstag wird wieder zur „Orgeltour“ eingeladen. Treffpunkt ist um 14 Uhr die Kirche in Saal. Danach geht es weiter nach Damgarten, gegen 15.15 Uhr ist die Evangelische Kirche Treffpunkt. Gegen 17 Uhr, oder etwas früher, sollte dann Graal-Müritz erreicht werden. Die Fahrt erfolgt mit Privatautos. Ende der Reise ist gegen 18 Uhr. Die Orgeln werden gespielt und erklärt von Regionalkantor Christian Bühler, die örtlichen PastorInnen geben Informationen zu den Kirchen. Kosten entstehen keine, Spenden werden für die Kirchenmusik verwendet. Um Anmeldung wird unter kantorbuehler@gmx.de gebeten.

Von Edwin Sternkiker