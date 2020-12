Barth

Seine Vornamen lauteten eigentlich Karl Ludwig Christoph. Louis Douzette wurde am 29. September 1834 in Tribsees geboren. Ab 1852 wohnten seine Eltern in Barth. Bei seinem Vater erlernte er das Handwerk des „Stubenmalers“ und ging nach beendeter Lehre nach Berlin. 1865 heiratete der Künstler Luise Denner, die schon nach fünf Jahren starb. 1895 siedelte er nach Barth über und bezog die Villa in der Chausseestraße (heute „Villa Kunterbunt“).

Bekannt wurde Louis Douzette durch seine Mondscheinlandschaften, aber auch mit anderen Motiven hatte er große Erfolge. Am 13. Februar erhielt er den Ehrentitel „Professor“ und am 1. Oktober 1910 wurde er Ehrenbürger der Stadt Barth. Der Künstler soll im Laufe seines Schaffens über 1700 Gemälde angefertigt haben, von denen er jedoch kein Verzeichnis angelegt hatte.

Erinnerungen im Vineta-Museum

Louis Douzette war bis ins hohe Alter aktiv. Weihnachten 1923 erkrankte er und starb am 21. Februar 1924. Das Vineta-Museum der Stadt Barth mit seinem Leiter Gerd Albrecht hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Vermächtnis von Douzette zu bewahren. Unzählige Bilder, aber auch persönliche Stücke des Malers befinden sich im Vineta-Museum. Die Grabstelle der Familie Douzette befindet sich noch heute auf dem Barther Friedhof.

Die Grabstätte Louis Douzettes heute. Quelle: Mario Galepp

Von Mario Galepp