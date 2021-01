Barth

Will man in Barth vom Bleicherwall zum Stadtwall kommen, überquert man heute zwangsläufig die Lange Straße. In diesem Bereich hieß die Straße früher Sundische Straße. An der Ecke zum Stadtwall steht das Haus Lange Straße 67 (ehemals Sundische Straße 7). Hier befand sich über viele Jahre die Drogerie von Emil Schurich.

Zur Familie Schurich gehörte Tochter Christel, die vielen Barthern noch in Erinnerung sein dürfte. Ursprünglich war das Gebäude ein Doppelhaus, das im Laufe der Zeit geteilt wurde. Bevor in diesem Haus die Drogerie Schurich ansässig wurde, gab es hier ein „kleines Karstadt-Geschäft“, das von den Gebrüdern Lichtwark betrieben wurde.

Das Haus in der Langen Straße 67 heute. Quelle: Mario Galepp

Seit vielen Jahren ist nun das Geschäft von Gabriela Saefkow, „Jeans & Meer“, hier ansässig. Ein Bekleidungsgeschäft für junge und jung gebliebene Menschen. Das Haus befindet sich noch heute im Besitz der Familie Vitzdam, einem Sohn von Christel Vitzdam, geb. Schurich.

Von M. Galepp/C. Klissing