Barth damals und heute: Die Trienseestraße im Wandel der Zeit

Barth

Die Trienseestraße in Barth ist eine Verbindungsstraße zwischen Barthe- und Hafen-/Werftstraße. Am Haus Nr. 9 waren einst Marksteine gesetzt, welche kommenden Generationen ein Markzeichen für die Fluthöhe vom 13. November 1872 gewähren sollten.

Die Straße verfügt über 17 Häuser. Zwischen Trienseestraße und Dorfstellenstraße läuft parallel zur Barthe-Straße die Gertrudenstraße. An der Einmündung der Trienseestraße befindet sich linker Hand der Holzerlandplatz. Johan Carl Holzerland wurde am 27. November 1846 in Bodstedt geboren und verstarb am 31. Dezember 1927 in Barth.

Anzeige

Er war Schiffbaumeister, Mitbegründer der Freiwilligen Feuerwehr Barth und 31 Jahre Mitglied in der Bürgerschaft. Am 21. Oktober 1921 wurde Holzerland die Ehrenbürgerschaft verliehen. Durch Mithilfe der Schiffswerft Barth wurde der Holzerlandplatz mitgeprägt.

Weitere OZ+ Artikel

Die Barther Trienseestraße heute. Quelle: Mario Galepp

Lesen Sie auch

Von Mario Galepp