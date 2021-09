Barth

In der Hafenstraße in Barth gab es einst so einige Hotels, Gaststätten und andere Lokalitäten. Dazu gehörte auch das Hotel Seeblick in der Hafenstraße Nummer 9. Laut Adressbuch von 1910 war der Gastwirt Heinrich Reusch seinerzeit Eigentümer des Gasthauses. 1938 wurde Ernst Schoknecht als Eigentümer aufgeführt.

Womit Schoknecht warb

Ernst Schoknecht war mit einer Tochter des Stellmachermeisters Bresemann aus der Baustraße verheiratet. Zur Familie des Gastwirtes gehörten Tochter Alice und Sohn Friedrich-Wilhelm. Da sich das Hotel Seeblick nicht weit des Trebins befand, auf dem das Schützenhaus stand, war das Haus auch das Vereinslokal des Barther Schützenvereins.

Auf einer Ansichtskarte des Hotels Seeblick aus dem Jahre 1944 wurde wie folgt geworben: „Herrliche Lage am Wasser, Bad, WC, Zentralheizung und Garagen“. Auch ein Telefon gab es schon. Das Hotel war unter der Nummer 301 telefonisch zu erreichen.

Seit eh und je Anlaufpunkt der Prominenz

Bis zur politischen Wende wurde das Haus als Hotel mit Gaststätte von der Handelsorganisation (HO) betrieben. Leiter im Haus war unter anderem ein Herr Kaminski. In dem Haus sollen auch einige Künstler übernachtet haben, wie zum Beispiel der 2020 verstorbene bekannte Schauspieler Otto Mellies, der des Öfteren in Barth weilte.

Nach der Wende übernahm das Haus eine Hotelgruppe aus Schleswig-Holstein, welche auch Eigentümerin des Hotel Stadt Barth und der Barther Burg wurde. Das Restaurant wurde umgebaut. Links entstand ein kleines Café, das sogenannte Hafencafé, und rechts zog ein Frisör ein.

Hier schauten oft zu den Hafentagen prominente Leute wie die damalige Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Dr. Angela Merkel, oder der damalige SPD-Bundesvorsitzende und spätere Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping rein.

Aktuell im Dornröschenschlaf

Heute befindet sich das ehemalige Hotel Seeblick in Privatbesitz, wird allerdings nicht genutzt. Bleibt zu hoffen, dass es irgendwann wieder zum Leben erweckt wird und Gäste empfängt.

Von Mario Galepp