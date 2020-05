Barth

In der Langen Straße 21 in Barth befanden sich früher ein Blumengeschäft und die Wohnung der Familie Neumann, die in der Friedrichstraße hinter den Anlagen eine Gärtnerei betrieben hat. Das historische Foto stammt aus dem Jahr 1917.

Heute befindet sich in der Langen Straße 1 ein Dentallabor. Quelle: Mario Galepp

Anzeige

Der Altbau in der Langen Straße 21 wich in den 1980er/90er Jahren einem Neubau. Heute befindet sich an der Stelle des Blumenladens ein Dentallabor und ein Wohnhaus.

Weitere OZ+ Artikel

Der Gründer der Gärtnerei, Walter Neumann, ist im Ersten Weltkrieg gefallen und sein Sohn Rudi kam aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zurück. Walters Frau Anna Neumann wurde sehr alt und starb erst in den 1970er Jahren. Die Tochter war mit Bernhard Puy verheiratet, die Ehe blieb kinderlos.

Lesen Sie auch:

Von Mario Galepp