Barth

In dem großen markanten Haus nördlich am Barther Markt könnte einst Geschichte geschrieben worden sein. Eine interessante Historie hat es allemal.

Einst Wohnhaus von Bierbrauer und Erfinder

Im Adressbuch der Stadt Barth ist der Kaufmann Carl Millahn aufgeführt, der in dem Hause Bier braute. Das Millahnsche Bier war zeitweise sehr bekannt. Die Vorrichtungen wie Gär- beziehungsweise Braukessel sind noch heute im Haus vorhanden.

Eine Ansicht der Häuser Markt 12 und 13 aus dem Jahr 1965. Quelle: Sammlung Mario Galepp

Es soll sich bei dem Haus auch um das Wohnhaus von Peter Kreeft (* 1739 in Wieck a. Darß; † 20. Januar 1811 in Barth) handeln. Er gilt als möglicher Erfinder des geschlossenen Tauchanzugs. So ist überliefert, dass am 16.7.1800 König Gustav IV. Adolf von Schweden in Barth eingetroffen ist.

Nach seinem Besuch in Barth ist er nach Stralsund zurückgekehrt, denn zwischen dem 18. und 23. Juli 1800 hat dort die Vorführung der Tauchmaschine von Peter Kreeft aus Barth stattfinden sollen, was wohl auch geschehen ist.

Seine Erfindung hat Peter Kreeft nicht patentieren lassen können, weil erst 1865 in Deutschland das Patentrecht eingeführt worden ist. Lange hat deshalb England als Geburtsstätte des Tauchanzugs gegolten. Bis 1996 ein von dem Tauchhistoriker Michael Jung aufgefundenes Dokument von 1805 belegt, dass der Barther Kapitän und Reeder Peter Kreeft mit seiner Erfindung einer „Tauchermaschine“ von 1800 die Entwicklung des Helmtaucheranzuges nicht unerheblich mitbeeinflusst hat.

Heute befinden sich Geschäftsräume und Wohnungen in dem Haus mit der Nummer 12.

Die Besonderheit bei der Nummerierung der Häuser am Markt

In dem ehemaligen Wohnhaus Markt 13 – rechts neben der Nummer 12 – hat sich 1910 eine Konditorei und Bäckerei befunden. Später ist hier der Zahnarzt Dr. Preuß eingezogen und hat seine Praxis bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg dort geführt. Heute befindet sich am Markt 13 die Pension und das Restaurant „Eshramo“ der Familie Krebs mit mediterraner Küche.

Übrigens: Die Nummerierung der Häuser auf dem Markt ist im Uhrzeigersinn vorgenommen worden – beginnend im Südosten mit der Nummer 1.

Von Mario Galepp