Barth

In Barth gab es in den vergangenen Jahrhunderten des Öfteren Feuerkatastrophen. Die enge Bauweise und die mit Holz und Holzschindeln bedeckten Dächer führten oft zu verheerenden Stadtbränden.

Feuer zerstört ein ganzes Dorf

So berichtet die Chronik der Barther Feuerwehr aus dem Jahr 2006, die zum 125. Jubiläum der Freiwilligen Wehr erschienen ist, Folgendes: „In der Zeit von 1560 bis 1562 sind in Barth 22 Gebäude abgebrannt. Im Jahre 1562 am 14.12., abends um 5 Uhr, brach ein Feuer in der Leinschen Scheune aus. Das Feuer griff auf die Klosterstraße, Hunnenstraße, Badstüberstraße, auf einen Teil der Langen Straße und des Marktes über. Dabei brannten 170 Wohnhäuser ab. Am 16. November 1599 brannte das Dorf Fahrenkamp ab.“

25. Mai 1971: Brand hinterlässt Chaos und Leid

Eine Aufnahme vom Markt aus dem Jahr 1971 Quelle: Sammlung Mario Galepp

Zu einem der größten Brände in der Nachkriegsgeschichte dürfte der Brand am 25. Mai 1971 zählen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wurden zu einem Hausbrand gerufen. Auf dem Markt brannte die HO-Verkaufsstelle des IFA-Vertriebs. Autoteile, Werkzeuge, Lacke und Farben – vieles davon beschleunigte den Brand.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ribnitzer Feuerwehr und Soldaten der Nationalen Volksarmee (NVA) halfen, konnten letztlich nur dafür Sorge tragen, dass angrenzende Häuser geschützt wurden. Aber dies gelang nicht vollständig. Die Nachbarhäuser wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen, ebenso wie die angrenzenden Gebäude der Drogerie Siemens im hinteren Bereich der Häuser Markt 3 und 4. In der Chronik der Freiwilligen Feuerwehr steht: „Der Brand hinterlässt Chaos und Leid.“

Das Resultat dieses Großfeuers, das durch einen Dachstuhlbrand ausgelöst wurde: Elf Wohnungen und die IFA-Verkaufsstelle für Kraftfahrzeugzubehör wurden völlig zerstört.

Heute am Markt 3 und 4: die Barth-Information und die Bibliothek

Heute ist die WOBAU Barth GmbH Besitzer der Häuser Markt 3 und 4. Noch befinden sich die Barth-Information und die städtische Bibliothek im Untergeschoss, in den Obergeschossen Wohnungen. Mit der Fertigstellung des Bürgerhauses werden die beiden städtischen Einrichtungen dorthin umziehen.

Von Mario Galepp