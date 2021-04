Barth

Holprig war einst die Zufahrt zur Stadt Barth. Lediglich vom Westen her gelangte man dorthin – durch das Dammtor auf einer Kopfsteinpflasterstraße. Die Fahrbahnen vieler Barther Straßen waren in den 1930er-Jahren in einen erbärmlichen Zustand. Die Damm-, Lange- und Chausseestraße wurden bald nach der „Machtübernahme“ der Nazis neu ausgebaut.

Bauch und Orden vertrugen kein Geholper

Eine Aufnahme aus dem Jahr 1910: Über den Dachboden des Hauses rechts am Tor gelangte man einst ins Tor. Quelle: Sammlung Mario Galepp

Das hatte einen besonderen Grund: Man sagt, es sei auf persönlicher Anordnung des Reichsmarschalls Hermann Göring veranlasst worden, weil das alte Holperpflaster seinen dicken Bauch und den „Klempnerladen“ (Orden) auf seiner Brust zu arg zusetzte, wenn er mit seinem Wagen durch Barth fuhr, um sein Jagdschloss auf dem Darß zu besuchen.

Das Haus unmittelbar am Dammtor rechts war die Hausnummer 1 der Gartenstraße. Hier war der Bäckermeister Christen, später Karl-Friedrich Hoffrichter, tätig. Vor dem Tor stand eine der alten Wasserpumpen der Stadt. Das Haus wurde wahrscheinlich Anfang der 1970er abgerissen.

Wie man heute ins Dammtor gelangt

Das Dammtor heute. Quelle: Sammlung Mario Galepp

Durch den Abriss war der bequeme Zugang zum Dammtor über den Dachboden des Hauses nicht mehr vorhanden. Das Haus Bleicherstraße 2, welches auch unmittelbar am Dammtor stand, wurde 1937 abgerissen.

Heute befinden sich die Grundstücke am Anfang der Gartenstraße und unmittelbar am Dammtor in städtischer Hand. Der Wunsch der Barther Stadtvertretung, nach einer dauerhaften Zuwegung in das letzte Stadttor der Stadt, ist vor zehn Jahren gefasst worden – nachdem das Dammtor aufwendig saniert worden ist.

Den Stein des Anstoßes hat der Barther Heimatverein gegeben, der in verschiedenen Abständen gemeinsam mit der Stadt und Sponsoren das Dammtor der Öffentlichkeit zugänglich macht.

Von Mario Galepp und Carl Klissing