Barth

Die Nummer 8 in der Badstüberstraße ist heute eher ein schmuckloser Kasten ohne viel Pomp. Hier hat einst die Malermeisterfamilie Wilhelm Bladt gewohnt.

Die Badstüberstraße verdankt ihren Namen den öffentlichen Begebenheiten von einst. Denn hier gab es einige Badestuben, in denen die Bürger der Stadt gegen ein kleines Entgelt ein Bad, in den dafür vorgesehenen Badestuben nehmen konnten.

Kaum ein Haushalt hatte in früheren Zeiten ein eigenes Bad mit einer Badewanne. Dies war schon ein gewisser Luxus damals. Kaum zu glauben aber ist, dass es bis kurz nach der politischen Wende in der Hunnenstraße noch ein Warmbad gab, in dem Bürger, die über kein eigenes Bad verfügten, ein Bad oder eine Dusche nehmen konnten. Mittlerweile sind diese Zeiten aber längst Geschichte.

Von Mario Galepp