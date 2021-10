Barth

Wohl kaum ein Geschäft in Barth hat eine wechselvollere Geschichte als jenes in der Baustraße 76. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg baute Bruno Eggert das Haus in eine Eisdiele um, vielen Barther dürfte der Begriff „Eis-Eggert“ noch in den Ohren liegen.

Die Steine zum Bau und die Fenstersimse gehörten zum Fliegerhorst in Barth. Als dieser gesprengt wurde, holten sich viele Barther benötigte Baumaterialen von dort. Hier sind noch heute gut die Klinkersteine und die Fensterumrahmungen aus Beton zu erkennen.

Einst Gärtnerei, Bücherei und Friseursalon

Bevor Bruno Eggert dort seine Eisdiele errichtete, lebte in dem Haus der Schmiedemeister Franz Hermann, der seine Schmiede westlich des Hauses hatte. In den oberen Räumen des Hauses befanden sich Wohnungen, in den unteren Räumen ein Laden. Dort hatte zum Beispiel die Gärtnerei Carl Asmus aus der Barthestraße 40 eine zweite Verkaufsstelle. Auch die Stadtbücherei war zeitweise in dem Laden untergebracht. 1939 hatte der Friseur Max Clair dort sein Domizil.

Heute steht das Ladengeschäft in der Baustraße 76 leer. Einst war es Treffpunkt von jungen und alten Leckermäulchen. Quelle: Mario Galepp

Bis schließlich Bruno Eggert dort wirkte. Der Barther Mario Galepp kennt diese noch. „Ich erinnere mich gut an die Eisdiele in der Baustraße. Wenn man hineinkam, blickte man gegenüber des Eingangs auf eine riesige Spiegelwand und davor standen rote lederne Barhocker. Wenn ich mich recht erinnere, war der Innenraum im 50er-/60er-Jahre-Stil eingerichtet“, berichtet er.

Mohreneisbecher war der Renner

Und auch an die eine Angestellte erinnert er sich. „Victoria Welke – eine kleine Frau, die immer besonders nett zu den Kunden war. Sie wohnte einst in der Pohlstraße“, erzählt der 47-Jährige. Unvergessen, so meint er, sei der „Mohreneisbecher“ mit der gleichnamigen Soße. „Nie wieder habe ich etwas so Leckeres gegessen.“ Das Eis dort sei hausgemacht gewesen, nach alter Rezeptur.

Nach der politischen Wende zog die Deutsche Bank in die Geschäftsräume, die nun schon seit vielen Jahren leer stehen. „Vielleicht gibt es ja eines Tages dort wieder Eis in gemütlicher Atmosphäre“, wünscht sich Galepp.

Von OZ