Barth

Wenn wir uns am Barther Hafen befinden, kommen wir nicht an der ehemaligen Hafenstraße mit der Nummer 10 vorbei. Hier stand einst das im Barther Volksmund genannte „Weiße Schloss am Meer“, das schlossartige Krügersche Wohnhaus. Friedrich Wilhelm Krüger war Anfang der 1870er Jahre Schlächtermeister in der Dammstraße.

Fischkonserven aus Barth auf der ganzen Welt beliebt

Nebenbei betrieb er eine Matscherei. So nannte man das Einlegen von Heringen. Diese Matscherei machte Krüger zu seinem Hauptgeschäft. 1880 bekam die Firma auf der Weltausstellung in Melbourne (Australien) eine ehrenvolle Anerkennung für ihre Produkte. Krüger wurde Kaiserlicher-Königlicher Hoflieferant. Auf der Weltausstellung in Antwerpen im Jahre 1885 bekam Krüger die Bronzemedaille.

1894 und 1895 wurde schließlich das schlossartige Wohnhaus am Hafen nebst Fabrikgebäude in Betrieb genommen. 1900 machte sich die mühevolle Arbeit bezahlt: Die Firma Krüger bekam auf der Pariser Weltausstellung für ihre Fischkonserven die Goldmedaille. Die Krügerschen Produkte wurden nicht nur in Deutschland gehandelt, sondern in sämtlichen europäischen Ländern, teils auch in Übersee. Noch kurz nach dem zweiten Weltkrieg zierten zwei vergoldete Zeichen die Fassade des „Weißen Schlosses am Meer“ und erinnerten an die Zeit, als die Fabrik „Kaiserlicher und Königlicher Hoflieferant“ war.

2006: Das Schicksalsjahr des „Weißen Schlosses“

Nach dem zweiten Weltkrieg stellte die Fabrik zeitweise Kunsthonig her, bis Sie wieder die Produktion von Fischkonserven aufnahm. In der DDR wurde der Betrieb verstaatlicht. Viele Produkte gingen in den Export. Mit der politischen Wende kam auch bald das Aus der Barther Fischfabrik. 1999 fasste die Stadtvertretung unter Bürgermeister Mathias Löttge den Beschluss, die Fischkonservenfabrik zu erwerben. Der Fabrikteil sollte schleunigst abgerissen werden. Das „Weiße Schloss“ allerdings stand unter Denkmalschutz.

Bis 2005 zur 750-Jahr-Feier der Stadt Barth sollte das Gelände der ehemaligen Fabrik ansehnlich werden, so damals das Ansinnen. Doch die Mühlen der Behörden mahlten schon da oft sehr langsam. Erst im Jahre 2005 wurde die Stadt Barth als Eigentümerin in das Grundbuch eingetragen. Am 8. Juni 2006 gegen 20 Uhr brachen dann die Zwischendecken des Schlosses ein. Damit war eine Rettung für das unter Denkmalschutz stehende Gebäude nicht mehr gegeben. Eine Sanierung hätte laut damaligem Gutachten 1 480 000 Euro gekostet.

Die Pläne für das Gelände

Im September 2006 bekam die Stadt die Abrissgenehmigung, sodass im Oktober gleichen Jahres mit dem Abriss begonnen werden konnte.

Heute soll auf dem Gelände laut Investoren das Vinetarium mit Schwimmhalle, Wohnungen, Geschäften, Kino, Kegelbahn und Restaurants entstehen. Doch auch die Umsetzung dieser Ideen lässt auf sich warten.

Von Mario Galepp