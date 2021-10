Barth

1859 war die Geburtsstunde der Stadtsparkasse in Barth. Das Zimmer Nr. 3 im Rathaus war der bescheidene Anfang. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Räume der Stadtsparkasse und 1932 das neue Domizil in der Langen Straße 64 bezogen.

Barther Stadtbaumeister plante die Räume

Es war ein glücklicher Umstand, dass die durch den Aufstieg des Wirtschaftslebens unbedingt notwendig gewordene Erweiterung der Geschäftsräume dort in leichtester Weise erfolgen konnte und daher nur mit geringfügigen Kosten verbunden war.

Ansicht des Gebäudes in der Langen Straße 64, dem damaligen Domizil der Sparkasse, aus dem Jahr 1967. Quelle: Sammlung Mario Galepp

Die Baukosten wurden aus zurückgestellten Überschüssen der Stadtsparkasse beglichen. Die Ausführungen der Planung lagen in den Händen des Barther Stadtbaumeisters Friedrich, nach dem die Friedrichstraße in Barth benannt worden ist.

Ruhebänke und Sessel im Wartebereich

Sämtliche Arbeiten wurden durch hiesige Handwerksmeister und Arbeiter der Stadt Barth ausgeführt. Jeder Besucher war erstaunt, was die Handwerker hier geleistet hatten. Der Vorraum war in Solnhofener Kalkstein gehalten. Solnhofen ist eine Gemeinde in Bayern.

Einer der Räume nach der Renovierung. Quelle: Sammlung Mario Galepp

Der Fußboden war mit Klinkern ausgelegt, der obere Teil mit Facettenglasfenstern abgeschlossen. Eine durch Kunstschmiedearbeit verzierte doppelflügelige Mitteltür führte in den Kassenraum, der durch einen hellen Aluminiumanstrich mit abgrenzender, dunkler Holztäfelung einen wohltuenden Eindruck versprühte. Große Fenster gestatteten dem Licht Eintritt bis in die entfernteste Ecke.

Hell und freundlich: die Sparkassenschalter nach der Modernisierung. Quelle: Sammlung Mario Galepp

Als Dienst am Kunden waren Ruhebänke, Sessel und Tische aufgestellt, wo einschlägige Literatur den Kunden die kurze Wartezeit verschönern sollte. Auch Blumenschmuck erfreute das Auge. Die größeren Räume waren mit Bildern der damals noch lebenden einheimischen Künstlern Adolf Gustav Döring (*1864 Berlin, +1938 Barth) und Max Blumenberg (*1886 Franzburg, +1969 Barth) geschmückt.

Die neue städtische Sparkasse gefiel den Kunden sehr und wurde gut besucht. In den 1960er Jahren erfuhren die Innenräume eine Modernisierung.

Was sich heute in den Räumen der ehemaligen Sparkasse befindet

Die Sparkasse in der Langen Straße 64 hatte bis kurz nach der politischen Wende an dem Standort ihr Domizil. Ein Neubau machte dann den Umzug möglich. Heute befindet sich in den Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse eine Physiotherapie und bis vor kurzen noch die AOK-Geschäftsstelle.

Moderne Arbeitsplätze entstanden nach der Modernisierung in den 1960er Jahren. Quelle: Sammlung Mario Galepp

In den oberen Räumen sind Wohnungen und Büros entstanden. Die Sparkasse hat bis heute nach 162 Jahren noch Bestand in unserer Stadt.

