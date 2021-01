Barth

Die Corona-Pandemie mit den damit verbundenen Restriktionen gefährdet die Existenz vieler Einzelhändler und Unternehmen – auch jene in der Vinetastadt Barth. Um ihnen das ‚Überleben‘ der Krise zu erleichtern, soll in Barth die Gewerbesteuer gesenkt werden. So zumindest lautet ein entsprechender Antrag von Christdemokraten, Bürger für Barth und FDP, über den die Stadtvertretung in der kommenden Woche am Dienstag abstimmen soll. Doch so gut, wie das zunächst klingen mag für die Gewerbetreibenden: Für die Stadt hat dies durchaus Nachteile, wie Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig in einer Vorberatung während der jüngsten Ausschusssitzungen erklärt hat.

Hebesatz soll um 25 Prozent gesenkt werden

Gewerbesteuern füllen die kommunale Kasse. Dazu muss die Wirtschaft aber auch funktionieren. Die Corona-Pandemie hat sie bekanntlich ausgebremst. Einzelhändler haben ihre Läden schließen müssen, Baumärkte sind dicht beziehungsweise bieten nur noch eingeschränkt – per Bestell- und Abholservice – ihre Waren an. Die Folge sind Umsatzeinbußen. „Eine Gewerbesteuersenkung würde unsere Betriebe finanziell in der schweren Zeit entlasten“, ist Frank Schröter ( CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Schule und Soziales, überzeugt.

Aktuell liegt der Gewerbesteuerhebesatz der Vinetastadt bei 345 Prozent. Der Antrag seiner und der beiden anderen Parteien sieht vor, diesen um 25 Prozent, also auf 320 zu senken. Er selbst ist Unternehmer. „Ich bin überzeugt davon, dass jeder Euro, den ein in Barth ansässiges Unternehmen spart, auch in Barth wieder investiert“, begründet er seine Unterstützung des Antrags. Er selbst ist Unternehmer, hat sich 1992 als Elektromeister selbstständig gemacht.

Bei dem Antrag denke er keinesfalls an sich, betont er. „Ich sehe die Firmen, die durch die Corona-Pandemie starke Probleme haben und damit allein gelassen werden. Wir wollen ihnen mit unserem Antrag zeigen: ‚Wir stehen euch zur Seite.‘“, sagt der Elektromeister.

Nur 30 Prozent der ansässigen Unternehmen zahlen Gewerbesteuern

Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig sieht das nicht als kluge Idee, verweist auf die in Aussicht gestellten Hilfen von Bund und Land für betroffene Unternehmen. „Außerdem denke ich, wenn der Lockdown zu Ende geht, wird es auch wieder für die Einzelhändler bergauf gehen“, meint er. Das sei auch beim Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres der Fall gewesen. „Außerdem zahlen Unternehmen für das Corona-Jahr weniger Gewerbesteuern“, sagt er. Wobei er den Händlern deren aktuell schwierige Situation nicht absprechen möchte.

Ebenfalls zu bedenken geben er und sein Stellvertreter Manfred Kubitz, dass in Barth lediglich 30 Prozent aller Betriebe überhaupt Gewerbesteuern zahlen würden, 15 Prozent davon nur einen geringen Betrag. „Die größeren Summen kommen von außerhalb“, betont Manfred Kubitz. Er meint damit Unternehmen, die in Barth zwar einen Standort haben, deren Hauptsitz aber nicht in der Vinetastadt ist – also nicht die Einzelhändler der Stadt.

Fördergelder könnten geringer ausfallen

Und noch ein Argument gebe es gegen die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes, wie das Stadtoberhaupt deutlich macht. „Bei der Vergabe von Fördermitteln wird beispielsweise seitens des Landes genau geguckt, wie die finanzielle Ausstattung der Kommune ist. Senken wir den Gewerbesteuerhebesatz, bekommen wir zu hören: ‚Wenn du, Kommune, auf die Einnahme von Gewerbesteuern verzichten kannst, brauchst du auch nicht die Zuweisungen in voller Höhe.‘“, erklärt Hellwig.

Barth als Wirtschaftsstandort interessanter machen

CDU, Bürger für Barth und FDP in Barth halten dennoch an ihrem Antrag fest. Ebenfalls im Sinne der Entwicklung Barths, wie Frank Schröter stellvertretend erklärt. Obgleich ihm aber auch die Sichtweise der Verwaltung einleuchtet. „Mit der Senkung erhoffen wir, die Stadt Barth als Standort für Unternehmen interessanter zu machen. Der Gewerbesteuerhebesatz ist für viele Unternehmen ein wichtiger Aspekt bei der Wahl der Standortfrage“, erklärt er. Schaffen wir es, Barth als Gewerbestandort attraktiver zu gestalten als beispielsweise den Darß und Zingst, spült es perspektivisch unterm Strich eventuell sogar mehr Gewerbesteuern in die Kasse der Stadt“, meint er abschließend.

Von Anja Krüger