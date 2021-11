Barth

Die Vinetastadt Barth hat sich dem sanften Tourismus verschrieben, setzt auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Daran hält man in der Stadt auch zum Jahreswechsel fest.

Aber ohne Silvesterparty und besondere Lichteffekte geht es denn auch in der Boddenstadt nicht. Sie wird am Silvesterabend in der Region Einzigartiges am Hafen bieten, wie Nicole Paszehr von der Stadtverwaltung verspricht.

Auch 2022 werden die Barther Winterlichter leuchten

Die quirlige Frau ist Leiterin des Amtes für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur und hat – gemeinsam mit ihrem Team – in den vergangenen Monaten schon mehr als einmal die Vinetastädter und deren Besucher mit einem Highlight überrascht. Die Barther Winterlichter zu Beginn des Jahres sind ein Beispiel dafür. „Die wird es auch Anfang 2022 wieder geben“, berichtet sie. Und weil ihr noch zu gut die Ereignisse vom Januar im Gedächtnis sind, fügt sie hinzu: „Dieses Mal werden wir die Technik gleich richtig gegen Diebstahl sichern.“

Doch vorher will man in der Vinetastadt natürlich das neue Jahr begrüßen und dazu auch etwas Eindrucksvolles bieten. „Ein zentrales Feuerwerk, wie es andere Orte machen, wird es in Barth aber nicht geben“, sagt Nicole Paszehr. Man wolle eine Alternative versuchen. „Wir haben eine Drohnenshow gebucht“, verrät sie und weiß: „Das wird eindrucksvoll!“

„Eindrucksvoll und in der Region einzigartig“

Zahlreiche fliegende Roboter sollen am Silvesterabend Licht-Inszenierungen an den Barther Abendhimmel „zaubern“. Derartige Lichtshows mit Drohnen werden als Feuerwerks-Alternative immer beliebter. Mit teilweise mehreren hundert Drohnen werden Figuren oder auch Schriftzüge am Himmel per LED-Beleuchtung dargestellt.

Die Drohnen werden synchronisiert und choreografiert. Unter anderem wurde eine solche Show beim diesjährigen Tag der Deutschen Einheit in Halle gezeigt. Auch beim NFL Superbowl 2019 in den USA gab es eine. In Shanghai fand zum Jahreswechsel 2019/20 eine Drohnenshow mit etwa 2000 Drohnen statt. Die Stadt Pforzheim hatte zum vergangenen Jahreswechsel 2020/21 eine solche Lichtershow als Alternative zum Feuerwerk veranstaltet.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es ist wohl also nicht zu viel versprochen, wenn Nicole Paszehr sagt: „Es wird eindrucksvoll und in der Region einzigartig.“ Sie persönlich sei kein Fan von Feuerwerken, gesteht sie. „Es ist laut und stinkt – ganz abgesehen von dem Müll, der nach einem Feuerwerk rumliegt, und der nachgewiesenen hohen Feinstaubbelastung“, sagt sie. Außerdem sei ein Feuerwerk heutzutage nichts Besonderes mehr. „Jeder kann mittlerweile eine Feuerwerksbatterie oder mehrere kaufen. Außerdem machen die Menschen ja mittlerweile zu jedem Anlass ein Feuerwerk – Geburtstag des Kindes, Einschulung, Jugendweihe und so weiter“, begründet sie ihre Meinung.

Recht hat sie diesbezüglich von Barther Stadtvertretern bekommen, die ihr Vorhaben absegneten. Schließlich ist eine Drohnenshow zumindest in Deutschland scheinbar preislich noch keine Alternative. Wie Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig im Sommer informierte, müssten etwa 14 500 Euro einkalkuliert werden. Ein Feuerwerk würde etwa 8500 Euro kosten, wobei weitere Kosten hinzukommen, wie etwa die Absicherung des Brandschutzes durch die Feuerwehr.

Party mit Roland Kaiser-Double im beheizten Festzelt

Die Drohnenshow ist das Highlight eines neuen Weges, den die Vinetastadt zu Silvester gehen möchte. Denn jahrelang hat es in der Stadt kein großes Event zum Jahreswechsel gegeben. Schon im vergangenen Jahr sollte es erstmals wieder eine Veranstaltung geben, die aber aufgrund der Corona-Pandemie dann ausfallen musste. In diesem Jahr wird ein erneuter Anlauf genommen.

Am Hafen in Barth wird es eine große Silvesterparty geben – im beheizten Festzelt, mit Snacks und Getränken sowie natürlich Partymusik – für die ganze Familie. Start ist um 19 Uhr mit einer Kinderdisco und Animation. Ab 21 Uhr steht dann mit Steffen Heidrich DAS deutsche Roland Kaiser-Double auf der Bühne. Anschließend, gegen 22 Uhr, sollen dann die Drohnen starten. „Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt. Denn genauso wie beim Feuerwerk ist das ein wichtiges Kriterium“, sagt die Kulturbeauftragte der Stadt.

Mit der Idee der großen Silvesterparty hat sie scheinbar den Nerv der Barther getroffen. „Der Kartenvorverkauf läuft super. Etwa die Hälfte der 400 zur Verfügung stehenden Karten ist bereits verkauft“, berichtet sie. Bei der Veranstaltung gelte im Hinblick auf Corona übrigens die 3G-Regel – Zutritt nur für gegen das Virus Geimpfte, für jene, die nachweislich von Corona Genesene sind oder die ein positives Corona-Test-Ergebnis vorweisen können. „In Bezug auf Letzteres wollen wir an dem Abend die Möglichkeit schaffen, dass die Gäste sich, wenn nötig, direkt vor Ort testen lassen können“, informiert Nicole Paszehr.

Tickets für das Silvesterevent in Barth:

Preis: 10 Euro pro Person zzgl. VVK-Gebühr (Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre frei)

Karten erhältlich in der Barth-Information oder online auf www.stadt-barth.de

Von Anja Krüger