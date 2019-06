Barth

Gemeinsam mit dem Heimatvereinsvorsitzenden Mario Galepp, dem Barther Bürgermeister Friedrich Carl Hellwig und in Anwesenheit des Stadtpräsidenten der polnischen Partnerstadt Kolobrzeg, Jacek Wozniak, eröffneten die Gewinner des diesjährigen Plattdeutsch-Wettbewerbs der Barther Schulen, Svyati Alokin und Lara Ziegenhagen, am Sonnabendmorgen das 191. Barther Kinderfest.

Bis zur Mittagszeit verschonte der angekündigte Regen die Barther Kinder an ihrem Festtag, so dass der vom Spielmannszug angeführte Umzug und das Ausschießen der Königspaaranwärter längst abgeschlossen waren, als die ersten Tropfen fielen. Die Besucher in den Anlagen spannten einfach ihre bunten Regenschirme auf und genossen das kurzweilige Treiben weiter.

Zur Galerie Mit einem bunten Umzug ist das 191. Barther Kinderfest gestartet.

Auch die Bartherin Trude Plühmer, die am Dienstag 91. Jahre alt wird, hatte als dienstälteste Kinderfestkönigin (1935) auf dem Beifahrersitz des Skoda-Oldtimers von Heinz Peters am Umzug teilgenommen. 670 Kinder Barther Schulen wetteiferten an den Tauben- und Armbrustständen um einen der begehrten roten Sterne, der zur Teilnahme am Königsschießen am Nachmittag auf der Freilichtbühne berechtigt.

Wegen der unklaren Wetterprognose wurde der durch den Ostseeflughafen gesponserte Rundflug für das siegreiche Königspaar bereits abgesagt und auf den Sonntagnachmittag verschoben. Bis zum mit Spannung erwarteten Königsschießen um 16 Uhr läuft auf der Freilichtbühne ein buntes, von Barther Kindern gestaltetes Unterhaltungsprogramm.

Volker Stephan