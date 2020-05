Barth hat jetzt ein „Corona-Denkmal“

Barth

Ist Barth die erste Stadt mit einem Corona-Denkmal? Nicht ganz – aber sie ist zumindest weit vorne. Am 6. Mai wurde in Dorsten in der Innenstadt ein Corona-Denkmal enthüllt, europaweit das Erste, wie es heißt. Die Einweihung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Auch in Barth wurde das „Corona-Denkmal“ – ein Findling mit der Aufschrift „Stadt Barth Corona 2020“ – vor wenigen Tagen still und heimlich am Barther Hafen an den Stufen an der Hafenstraße aufgestellt.

Steinschlange kann jeder

Eigentlich hatte die Tourismusmanagerin der Stadt, Nicole Paszehr, zunächst die Idee, auch in Barth mit einer sogenannten Corona-Steinschlange zu starten. Die gibt es schon vielen Städten und Dörfern. Kinder und Erwachsene bemalen Steine und legen sie unter anderem um Seen und Teiche. Die Steinschlange soll Hoffnung schenken und den Zusammenhalt symbolisieren.

Doch die Stadt Barth wollte noch einen drauf setzen. Ganz nach dem Motto: Steinschlange kann jeder, wir machen gleich ein „Corona-Denkmal“. Und so entstand die Idee, am Hafen einen Findling zu legen, der den Start einer Steinschlange bildet. Also viel Spaß beim Steine bemalen. Lasst die Steinschlange wachsen.

Von Anika Wenning