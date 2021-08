Barth kulinarisch und bunt: Das ist los am Wochenende auf dem Markt

Barth

Schlemmen, klönen, staunen, mitmachen: Das Wochenende auf dem Barther Marktplatz wird abwechslungsreich. Während am Sonnabend zum Pommern-Dinner geladen wird, steht der Sonntag ganz im Zeichen der Vereine der Vinetastadt.

Wo Alt- und Neu-Barther zusammenkommen

Längst ist die Stadt am Bodden, das Tor zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, ein Touristenstädtchen geworden. Zahlreiche Menschen aus anderen Bundesländern haben sich in der Vinetastadt einen Zweitwohnsitz geschaffen oder sogar ihren Hauptwohnsitz dorthin verlegt. Außerdem leben in Barth rund 200 Menschen, die einst als Flüchtlinge in die Vinetastadt gekommen sind, für die die Stadt eine neue Heimat geworden ist. Sie alle zusammen mit den gebürtigen Barthern beim Pommern-Dinner zusammenzubringen, ist die Idee von Karin Böttger und anderen Mitstreitern.

Karin Böttger ist für den Landkreis Vorpommern-Rügen als Ehrenamtskoordinatorin tätig, speziell im Bereich Integration. Und sie ist Mitglied im Verein „Willkommen in Barth“, der zwar einst im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle gegründet worden ist, sich aber als Bindeglied zwischen Einheimischen, Zugezogenen, Initiativen, Vereinen, Wirtschaftsunternehmen und Institutionen sieht. „Durch unsere Arbeit wollen wir das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Miteinander bereichern“, sagt Karin Böttger.

Großes Picknick: Jeder bringt etwas mit

Was eignet sich da besser als ein gemeinsames Essen!? „Die Idee ist, dass jeder etwas Heimattypisches zu essen und, oder zu trinken mitbringt und so dann ein breites Angebot an Kulinarischem entsteht“, berichtet die Rentnerin. Gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft Barth (Wobau) werden sie auf dem Markt zwei Pavillonzelte und Biertischgarnituren aufstellen.

Das Pommern-Dinner an sich ist nicht neu. In den Vorjahren ist es von der Wobau und dem Verein im Rahmen der Interkulturellen Woche veranstaltet worden. „Der Verein steht aber für die Begegnung aller Barther, soll auch als solcher wahrgenommen werden. Deshalb waren wir dazu entschlossen, unser Pommern-Dinner eigenständig auszurichten und somit in den August zu verlegen“, erklärt Karin Böttger.

Denn die Idee fürs Pommern-Dinner basiert auf den sogenannten White-Dinners, wie sie 1988 in Paris entstanden sind. Bei einer überfüllten Gartenparty zogen die Gäste in den nahe gelegenen Wald, um mehr Platz zum Feiern zu haben. Sie wiederholten diese Feier jedes Jahr, zogen sich weiß an und brachten Tische, Stühle und Picknick mit. Dieses White-Dinner wurde in vielen Städten der Welt und in Deutschland übernommen. Manchmal nahmen mehrere 1000 Menschen teil.

Barther wollen es den Franzosen gleichtun

Die Ableger in Deutschland zeichnen sich bisher dadurch aus, dass sie explizit jeden animieren, daran teilzunehmen. Die Wobau und der Verein „Willkommen in Barth“ würden gerne Vergleichbares in Barth auf die Beine zu stellen. Um die Menschen der Region anzusprechen, wird das Dinner „Pommern-Dinner“ genannt und dazu wird erwartet, dass sich alle Gäste möglichst in den Farben Pommerns, in blau und weiß, anziehen.

„Alt-Barther, Neu-Barther, Gäste von Barth, einfach alle, die in unserer Stadt dauerhaft oder übergangsweise leben oder zu Besuch sind, Jung und Alt, laden wir am Sonnabend auf den Markt ein“, sagt Karin Böttger. Wichtig sei, dass nicht nur Speisen und Getränke mitgebracht werden, sondern auch Teller, Besteck und Gläser. Und für die Atmosphäre wären auch Tischtücher und -dekoration wie Blumen beispielsweise wünschenswert.

„Um die Musik zum Dinner und Tanz kümmert sich DJ Zicke mit seiner Auflegkunst“, informiert Karin Böttger. Denn der Sonnabendnachmittag solle vor allem eins werden: ein lebendiger Nachmittag.

Pommern-Dinner auf dem Markt: Sonnabend (14. August), 15 bis 18 Uhr

So vielfältig ist das Barther Vereinsangebot

Kinderfest, Stadtgeburtstag, Wettbewerbe: Die Klette-Kids überraschen und begeistern. Sie freuen sich, am Sonntag endlich wieder vor Publikum stehen zu können. Quelle: Verein

Den Sonntag auf dem Markt gestalten dann viele Vereine – insgesamt 17 an der Zahl. Denn zum zweiten Mal lädt die Vinetastadt Barth zum „Tag der Vereine“ auf den Barther Marktplatz ein. 17 Vereine präsentieren sich mit ihrer Vereinsarbeit und laden zu Mitmachaktionen ein.

So wird unter anderem vom Tonnenbund ein Frauentonnenabschlagen zu Rad veranstaltet, für Kinder steht eine Hüpfburg bereit, am Stand der Basketballer des SV Motor Barth können Körbe geworfen werden und die Darßbahn wird in Miniatur gezeigt.

Für Unterhaltung wird auf der Bühne gesorgt. Programme haben unter anderem der Verein „Die Klette“ vorbereitet und auch der Spielmannszug freut sich auf seinen Auftritt.

Von 13 bis 17 Uhr dreht sich an dem Tag auf dem Barther Marktplatz alles um das Ehrenamt in der Vinetastadt. Ab 18 Uhr soll der Tag einen rockigen Abschluss finden – mit einem Live-Konzert der bekannten Bands „Like a Rock“ und „Heart of Stones“. Der Eintritt ist frei.

Frei ist auch der Eintritt zum Orgelkonzert mit Theater am Sonntagnachmittag um 15 Uhr in der Marienkirche. Gespielt wird ein Stück für die ganze Familie – die Geschichte „Der verschwundene Zauberstab“.

Achtung: Straßensperrungen!

Für den reibungslosen Ablauf sind am Sonntag Straßensperrungen vonnöten. So sind zwischen 8 und 20 Uhr die Haackstraße und die Papenstraße gesperrt. Außerdem wird der Verkehr am Markt vorbei lediglich in Richtung Badstüberstraße, nicht aber in Richtung Lange Straße fließen können.

Tag der Vereine auf dem Markt: Sonntag (15. August), 13 bis 17 Uhr, ab 18 Uhr Konzerte; Eintritt frei

Von Anja Krüger