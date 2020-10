Barth

Barth muss sparen. Schon seit Jahren hat die Stadt keinen ausgeglichenen Haushalt mehr. Zu viele Ausgaben stehen zu wenig Einnahmen gegenüber. Deshalb musste 2013 ein sogenanntes Haushaltssicherungskonzept beschlossen werden. Hier wurden Maßnahmen festgehalten, mit denen die Stadt Barth in den kommenden Jahren Geld einsparen kann. Bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend stand nun die vierte Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zur Diskussion.

Die Vorgaben sind eindeutig: In den nächsten drei Jahren müssen die Ausgaben um 300 000 Euro reduziert werden, also 100 000 Euro im Jahr. Wie das gelingen kann, hat die Verwaltung in einem Maßnahmenkatalog festgehalten, der nun in den einzelnen Ausschüssen diskutiert wird. „So eine klare Zielvorgabe hatten wir bislang nicht. Wir mussten nun schauen, an welchen Stellen Ausgaben gestrichen werden können“, hatte Juliane Stroth, Leiterin des Amtes für Finanzen, schon am Montagabend den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur erklärt.

Weniger Ausgaben, mehr Einnahmen

Das Sparprogramm ist notwendig, damit die Verwaltung weiterhin zahlungsfähig bleibt, die laufenden Kredite bedient werden können und damit auch ein gewisser Standard für Investitionen erhalten bleibt. Erreicht werden kann das durch die Senkung der Auszahlungen – zum Beispiel durch Streichung und Senkung von Investitionen und freiwilligen Ausgaben –, die Erhöhung der Einzahlungen – Erhebung kostendeckender Gebühren, Anpassung der Hebesätze an das Landesniveau – sowie durch die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Investitionen, um nachfolgende Kostenexplosionen zu vermeiden.

So erklärte es Stefan Lange, in der Verwaltung als Sachgebietsleiter für Finanzmanagement & Controlling verantwortlich. Der durch ihn ausgearbeitete Maßnahmenkatalog beinhalte sogar eine Kostenreduzierung um 167 000 Euro, wodurch er einen gewissen Spielraum für die Beschlussfassung schaffen wolle.

Vereinszuschüsse sollen halbiert werden

Neben bereits umgesetzten Maßnahmen, wie beispielsweise der Erhöhung von Garten- und Garagenpachten oder Elternbeiträgen, der Anpassung von Nutzungsgebühren oder dem Wegfall der Bezuschussung des Ostsee-Flughafens sind darin als Optionen für die Zukunft unter anderem die Halbierung der Vereinszuschüsse (9500 Euro) sowie der Wegfall des Zuschusses für den Barther Weihnachtsmarkt (10 000 Euro) enthalten.

Die beiden letzten, in den Ohren alteingesessener Barther wahrscheinlich grausam klingenden Varianten stießen erwartungsgemäß auf die Ablehnung aller Ausschussmitglieder. Auch der am Vortag beratende Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur hätte sich für die Streichung der beiden Positionen ausgesprochen, teilte Stefan Lange mit. Der Finanzfachmann bat zu bedenken, dass die Reduzierung der Zuschüsse nicht nur das Jahr 2021, sondern darüber hinaus die Folgejahre beträfe.

Unabhängig davon werde der aus dem aktuellen Haushalt finanzierte Weihnachtsmarkt 2020 stattfinden – sofern Corona ihn zulasse, versicherte der Bauamtsleiter und stellvertretende Bürgermeister Manfred Kubitz.

Wasserstoffbus verursacht jährliche Kosten

Nun waren Meinungen gefragt, um weitere Einsparungsmöglichkeiten zu finden. Ausschussvorsitzender Ernst Branse sprach den berüchtigten Wasserstoffbus an, dessen Brennstoff mittels Elektrolyse aus Sonnenenergie und Wasser gewonnen werden sollte. Zur Erinnerung: Automatisch drehende Solaranlagen und ein Elektrolysator waren ab 2003 auf dem Gelände des Klärwerkes installiert worden. Der Bus, der ursprünglich im Stadtverkehr, dann aber für touristische Fahrten im Nationalpark eingesetzt werden sollte, hielt nie mehr als 80 Kilometer am Stück durch, bevor die unausgereifte Steuerung der Brennstoffzelle ausfiel.

Seit zwölf Jahren steht er nun ungenutzt in einer Stralsunder Fachwerkstatt herum und verursacht dadurch jährliche Kosten in Höhe von 4500 Euro. „Weg damit, verschrotten oder von mir aus der Fachhochschule übergeben, damit die Studenten experimentieren können. Dann würde er doch noch einen guten Zweck erfüllen“, so die Meinung von Ernst Branse.

Mehr Anwohnerparkplätze

Potenzial zur Steigerung der städtischen Einnahmen wird beispielsweise in der Schaffung weiterer vermietbarer Anwohnerparkplätze im Stadtgebiet sowie im Austausch herkömmlicher Straßenleuchten gegen verbrauchsgünstige LED-Lampen gesehen. Die Anschaffungskosten würden sich laut Bauamtsleiter über die sinkenden Ausgaben für Strom schon nach dreieinhalb Jahren amortisiert haben.

Lothar Wiegand sieht sogar in der durch ihn subjektiv empfundenen Zunahme des Hundebestandes in der Stadt eine Möglichkeit, die Einnahmen aus der Hundesteuer zu steigern. „Es werden immer mehr Hunde in Barth gehalten – oft sehe ich Leute, die drei oder vier Hunde gleichzeitig ausführen. Man müsste die Kontrollen der Hundesteuern konsequenter durchsetzen.“ Manfred Kubitz räumte dennoch eine verbleibende Dunkelziffer ein: „Es wird wohl trotz aller Kontrollen eine Theorie bleiben, dass alle Hunde angemeldet werden.“

Die Änderungswünsche aller Barther Fachausschüsse werden in einem überarbeiteten Maßnahmenkatalog zusammengefasst und am 29. Oktober den Barther Stadtvertretern zur Beschlussfassung vorgelegt.

Von Volker Stephan