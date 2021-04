Barth plant Ferienhäuser auf der Deponie: Das sind die Pläne

Barth

Es klingt im ersten Moment ein wenig absurd, scheint aber keineswegs unrealistisch: Urlaub in nachhaltigen Ferienwohnungen auf der Deponie in Barth. Es ist eine Idee von Friedrich-Carl Hellwig, dem Bürgermeister der Vinetastadt, die er auf der Bauausschusssitzung am Dienstagabend vorgestellt hat.

Tausende Tonnen Müll schlummern unter einer Erdschicht direkt am Barther Bodden – aufgetürmt über Jahrzehnte und vor rund 25 Jahren für 5,5 Millionen D-Mark mit einer Spezialfolie und einer circa 50 Zentimeter dicken Erdschicht abgedeckt. Wer es nicht weiß, vermutet dort keine Deponie. Grün, mit Sträuchern bewachsen, ist der Aschberg, wie er von vielen Barthern genannt wird. „Aktuell gilt der Berg noch als Abfallanlage in Überwachung“, informiert Hellwig. Rund 7000 Euro koste das die Stadt jährlich.

Nicht zuletzt deshalb habe man sich seitens der Stadt auch immer wieder damit beschäftigt, wie die ehemalige Deponie genutzt werden könnte. Vor rund zehn Jahren hat es Pläne von einem Investor gegeben, die etwa drei Hektar große Fläche zu pachten, einen Solarpark dort zu errichten. Doch diese Pläne haben sich zerschlagen.

Berliner Firma bringt nachhaltige Tiny Houses in die Vinetastadt

Auch ein Kranichbeobachtungspunkt ist auf dem Gipfel des Hügels schon einmal im Gespräch gewesen. Und diesen könnte es mit dem Ferienkomplex dort auch geben, so die Idee. Aber wie kommt man nun darauf, auf einer stillgelegten Deponie Ferienhäuser zu errichten? Hellwig: „Im vergangenen Jahr hat es eine Anfrage gegeben: Ein Investor ist auf der Suche nach einer Fläche, auf der er nachhaltiges Ferienwohnen anbieten kann. Das Konzept, das er uns vorgestellt hat, ist toll. Aber wir wollten nicht einfach eine freie Fläche, eine grüne Wiese, dafür hergeben. Denn Nachhaltigkeit ist uns schon lange wichtig.“

Kraniche über der ehemaligen Deponie. Eine Terrasse auf dem Berg könnte als Kranichbeobachtungspunkt genutzt werden. Quelle: Volker Stephan

Die ehemalige Deponie dafür zu nutzen, ist schließlich seine Idee gewesen. „Nach erster Skepsis war die Berliner Firma ziemlich schnell überzeugt von der Idee. Weil es in deren Nachhaltigkeitskonzept passt“, wie Hellwig sagt. Er zeigt Fotos von den Häusern – kleine Raumwunder, gebaut aus nachhaltigen Materialien, hauptsächlich Holz, sogenannte Tiny Houses. Cabin Spacey heißt die Firma, die diese Minimalhäuser entworfen hat und vertreibt. Fundamente seien für diese leichten Häuser nicht vonnöten, was das Aufstellen auf der ehemaligen Deponie ermöglicht, wie der Bürgermeister erklärt.

Kraniche beobachten und Konzerten lauschen auf dem Gipfel

Aber auch die Einheimischen und Gäste der Vinetastadt sollen einen Mehrwert von dieser geplanten Anlage haben. „Die Außenanlagen sollen ein Angebot schaffen, diesen Ort zu erleben“, sagt Hellwig. Mit einer öffentlichen Terrasse auf dem Berg beispielsweise bringt er den Kranichbeobachtungspunkt, dessen Errichtung die CDU-Fraktion der Stadtvertretung beantragt hat, ins Spiel.

„Von dort aus lassen sich hervorragend die Kraniche beobachten. Mehr noch: Man hat einen tollen 360-Grad-Panoramablick von dort oben – unter anderem über die Stadt“, sagt Hellwig. Vorstellbar seien auch kleine Veranstaltungen auf dieser Terrasse. Und ein Erlebnispfad könnte am Fuße des Berges entstehen.

Viel Erde muss noch bewegt werden

Die Pläne seien schon sehr konkret, berichtet er. Doch bis etwas auf dem Berg passiert, wird es noch einige Zeit dauern. „Zunächst muss die ehemalige Deponie aus der Überwachung entlassen werden. Einen entsprechenden Antrag beim zuständigen Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt haben wir bereits gestellt“, informiert Hellwig. Wird dieser Antrag positiv beschieden, habe die Stadt wieder Planungshoheit über die Fläche, könne den nötigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan ausarbeiten lassen. Hellwig geht von einer Planungszeit von deutlich über einem Jahr aus.

Bevor die Fertighäuser, die in Österreich hergestellt werden, dann letztlich angeliefert werden können, muss zunächst der Deponieberg noch wachsen. „Wenigstens einen Meter Stärke muss die Erdschicht über der Folie haben. In den ersten Jahren nach der Abdeckung des Aschberges gab es noch Setzungen“, informiert der Bürgermeister. Das sei nur eine der Hürden, die noch zu nehmen ist. „Auch wie die Erschließung, also die Versorgungsleitungen verlegt werden, ist noch nicht klar“, sagt er. Wann also in der Vinetastadt Urlaub auf der ehemaligen Deponie möglich ist, könne er aktuell noch nicht abschätzen.

Von Anja Krüger