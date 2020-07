Barth

Die Reihe der Veranstaltungen, die in Barth in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie schon abgesagt werden mussten, ist lang. Auch der zweiten Auflage des Stadtfestes, das für den 13. September geplant war, drohte das Aus. Denn Volksfeste und Großveranstaltungen sind noch immer verboten. Erlaubt sind draußen nur Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen und auch nur unter strengen Auflagen.

„Am Anfang waren wir in einer Schockstarre, was Veranstaltungen angeht. Wir wussten nicht, ob wir in diesem Jahr überhaupt noch etwas auf die Beine stellen können“, berichtet die Leiterin für Tourismus und Stadtmarketing, Nicole Paszehr.

„So etwas wie Corona habe ich noch nie erlebt“

Sechs Jahre hat Nicole Paszehr beim Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst gearbeitet, bevor sie im Januar 2019 in die Barther Stadtverwaltung wechselte. „Ich bin es gewohnt, mit wenig Budget etwas auf die Beine zu stellen. Das ist für mich kein Problem. Aber eine Situation wie Corona habe ich noch nicht erlebt.“

Doch alles abzusagen, war für sie keine Option. „Wir haben uns deshalb die Corona-Verordnung ganz genau angeschaut und überlegt, was wir trotzdem realisieren können. Wir sind es vor allem den Barthern schuldig, aber natürlich auch unseren Gästen. Sie mussten schon auf so viele Veranstaltungen verzichten.“

Deshalb wird es zwar am 13. September kein Stadtfest wie im vergangenen Jahr geben, aber dennoch eine Veranstaltung. „Ich würde gerne das Konzept aus dem vergangenen Jahr aus der Schublade holen und es wieder genauso machen. Schließlich war das Stadtfest ein Erfolg. Aber das geht nicht. Dass hunderte Menschen dicht gedrängt auf dem Markt steht, das wird es in diesem Jahr nicht geben“, erklärt die Tourismusmanagerin.

Verkaufsoffener Sonntag mit Kunsthandwerkermarkt

Unter dem Motto „Barther Herbstzauber“ wird es an diesem Tag einen verkaufsoffenen Sonntag und einen Kunsthandwerkermarkt geben. „Die Rückmeldung der Kunsthandwerker war bisher super“, freut sich Nicole Paszehr. Auf dem Marktplatz kommt die mobile Bühne zum Einsatz, die die Stadt vor Kurzem angeschafft hat. Zudem wird es einen Getränkeausschank geben. Musiker sollen auf der Bühne für die passende Hintergrundmusik sorgen.

Das Stadtfest im Jahr 2019 war ein voller Erfolg. Quelle: Frank Burger

„Es wird kein Konzert geben. Die Leute sollen nicht lange verweilen. Wir müssen uns da an die Vorgaben halten und auch streng kontrollieren.“ Deshalb werden auch keine Stühle, sondern nur einige Stehtische auf dem Marktplatz aufgestellt. Auf dem Parkplatz am Rewe-Markt wird ein Schausteller für Kinderprogramm sorgen. Mehr als 500 Leute dürfen sich an einem Ort nicht zeitgleich aufhalten, aber das sei realisierbar, sagt Nicole Paszehr.

Barther Vereine können sich präsentieren

Schön fände sie es auch, wenn die Barther Vereine und Ortsverbände sich beim „ Herbstzauber“ präsentieren. „Ich möchte den Vereinen die Möglichkeit geben, für Nachwuchs zu werben und ihre Arbeit vorzustellen. Durch Corona hatten sie in diesem Jahr dazu bisher nur wenig Gelegenheit.“

Gesucht werden auch noch Interessierte, die am 13. September von 13 bis 18 Uhr privat oder gewerblich einen Stand betreiben möchten – egal ob Handgemachtes aus der Region, Unikate, Antiquitäten oder Dekoration. Interessierte sollen sich bis zum 31. Juli bei der Tourismusmanagerin melden (Telefon: 038231/37157, E-Mail: nicole.paszehr@stadt-barth.de).

Andere Veranstalter ermutigen

Das Konzept für das etwas andere Stadtfest werde eng mit dem Ordnungsamt der Stadt Barth und dem Landkreis Vorpommern-Rügen abgestimmt. „Uns ist es wichtig, dass wir von Anfang an alle mit ins Boot holen“, sagt Nicole Paszehr. Zeitgleich findet am 13. September auch der Tag des offenen Denkmals statt. „Das ist eine sehr gute Kombination. Damit erreichen wir viele unterschiedliche Gruppen.“

Mit dem „Barther Herbstzauber“ will die Tourismusmanagerin auch Veranstalter ermutigen, etwas zu wagen. „Es ist möglich und genau das wollen wir zeigen. Wir bieten allen auch unser Know-how an und sind gerne Ansprechpartner“, sagt Nicole Paszehr.

Von Anika Wenning