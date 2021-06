Barth

Jahrelang hat es das nicht gegeben, im vergangenen Jahr sollte es wieder stattfinden, wegen der Corona-Pandemie dann doch nicht, in diesem Jahr wird ein erneuter Anlauf genommen: Ein Jahresabschluss-Event in Barth. Im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur der Stadtvertretung Barth hat nun die Verwaltung die Ideen dafür vorgestellt. Der Ausschuss selbst fasste ein eindeutiges Votum.

An den Jahreswechsel mag derzeit wahrscheinlich noch kaum jemand denken. Die Silversternacht erscheint in weiter Ferne. Angesichts kälterer Temperaturen und schlechteren Wetters dürfte auch recht schnell wieder das Coronavirus ins Bewusstsein gerufen werden. Während das Virus und die Pandemie derzeit in Vorpommern-Rügen so gut wie keine Rolle spielt, werden beim Gedanken an die kalte Jahreszeit Erinnerungen wach an den letzten Lockdown.

Zwei Möglichkeiten

„Wenn die Zahlen vernünftig bleiben, kann man hoffentlich etwas machen“, sagt Mario Galepp, Vorsitzender des Tourismusausschusses. Mit Blick auf die steigende Zahl geimpfter Menschen teilen diese Hoffnung sicherlich die meisten Menschen in der Region. Ist etwas möglich, soll es in Barth am Silvestertag ein ganz besonderes Event geben.

„Es gibt zwei Möglichkeiten“, sagte am Montagabend Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. Diese wären ein Feuerwerk oder eine Drohnenshow.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr war in Barth die Idee aufgekommen, ein Silvesterevent für Bürger und Gäste der Stadt zu veranstalten. Hintergrund war laut Mario Galepp auch die Corona-Pandemie. Mit einem Event in Barth sollte Zingst entlastet werden. Das Ostseebad ist in der Silvesternacht beliebtes Ziel, um in das neue Jahr zu rutschen. Aus bekannten Gründen wurde aus der Silvesterparty weder in Zingst noch in Barth etwas.

In diesem Jahr nun der erneute Versuch. Das klassische Feuerwerk hat dabei offenbar vorerst ausgedient. Der Ausschuss zumindest entschied sich einstimmig für die Drohnenshow. „So etwas macht hier in der Region keiner“, so Mario Galepp.



Ein Alleinstellungsmerkmal aus verschiedenen Perspektiven. Eine Lichtershow mit den kleinen Fluggeräten sei nicht nur eine Einzigartigkeit in der Region, sondern auch nachhaltiger. Kein Böllerlärm von den Feuerwerksraketen, kein Staub und Rauch in der Luft. „Ich finde das wirklich gut“, so Mario Galepp.

Drohnenshow teurer als Feuerwerk

„Der finanzielle Aufwand ist im Vergleich zum Feuerwerk jedoch höher“, sagte Bürgermeister Hellwig. Etwa 14 500 Euro müssten einkalkuliert werden. Ein Feuerwerk würde etwa 8500 Euro kosten, wobei hier jedoch weitere Kosten hinzukommen wie beispielsweise die Absicherung des Brandschutzes durch die Feuerwehr. „Wir würden uns jedoch von anderen abheben“, so Hellwig. Sowohl von der Zeitdauer als auch von den benötigten Witterungsbedingungen würden sich Feuerwerk und Drohnenshow kaum voneinander unterscheiden.

Diskutiert wird zudem noch, wann die Show stattfindet. Favorisiert werden die Abendstunden. „Um Mitternacht sind die Erwachsenen draußen. Sinnvoller ist eine familienfreundliche Zeit am Abend“, so Mario Galepp. Möglich sei auch, am Hafen die Gewerbetreibenden einzubinden. Auch die Vereine der Stadt könnten für ein kleines Rahmenprogramm sorgen.

Lichtshows mit Drohnen werden als Feuerwerkalternative immer beliebter. Mit teilweise mehreren Hundert Drohnen werden Figuren oder auch Schriftzüge am Himmel per LED-Beleuchtung dargestellt. Die Drohnen werden synchronisiert und choreografiert. Unter anderem wurde eine solche Show beim NFL Superbowl 2019 in den USA gezeigt. In Shanghai fand zum Jahreswechsel 2019/20 eine Drohnenshow mit etwa 2000 Drohnen statt. Die Stadt Pforzheim hatte zum vergangenen Jahreswechsel 2020/21 eine solche Lichtershow veranstaltet.

