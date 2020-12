Barth

Absage wegen Corona: Angesichts steigender Infektionszahlen hat die Stadt Barth die geplante Aktion „ Weihnachten to go“ abgesagt. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mit. Der städtische Krisenstab hatte demnach am Dienstag entschieden, „mögliche Personenansammlungen durch den Verkauf von Glühwein und Weihnachtsleckereien nicht zusätzlich zu begünstigen“, um damit möglicherweise für eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus in der Vinetastadt zu unterstützen.

„Die Zahlen bei uns sind seit Kurzem wieder besorgniserregend hoch“, so Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. Eine, wenn auch noch so Corona-konform geplante, „ Weihnachten to Go“ Aktion würde das Infektionsgeschehen unbeherrschbarer machen, so die Meinung des Bürgermeisters.

Weitere Tests am Mittwoch

Die Weihnachtspyramide wurde in Barth wieder aufgestellt. Der Weihnachtsmarktersatz „Weihnachten to go“ muss jedoch ausfallen. Quelle: Volker Stephan

Nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Rügen waren mit Stand Montagnachmittag 23 Menschen in der Vinetastadt mit dem Corona-Virus infiziert. Im Laufe des Dienstags seien bei Corona-Tests weitere Menschen positiv getestet worden. Auch am Mittwoch sollen weitere Testungen vorgenommen werden, heißt es aus dem Gesundheitsamt des Landkreises.

Laut Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügens, bestehe derzeit kein Anlass, anzunehmen, das Virus wander unkontrolliert durch die Barther Bevölkerung. Die Infektionsketten seien derzeit nachvollziehbar. So waren einerseits in der Nobert-Grundschule drei Fälle nachgewiesen worden. Die weiteren Fälle würden sich auf verschiedene Einrichtungen im Bereich der Pflege – etwa betreutes Wohnen – verteilen, die laut Heusler jedoch weitestgehend in Zusammenhang stehen. „Ich hätte Angst, wenn ich nicht wüsste, in welchem Zusammenhang die Fälle stehen“, so Heusler. Diese Zusammenhänge seien jedoch bekannt.

Ärzte sollen vermehrt auf Corona testen

Deshalb würden vorerst auch keine weiteren Maßnahmen wie beispielsweise eine Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Bereichen angeordnet. Der Landkreis habe nach eigenen Angaben jedoch den Ärzten der Vinetastadt den Rat gegeben, wieder verstärkt Patienten mit Erkältungssymptomen auf das Corona-Virus zu testen.

Die Absage der Aktion „ Weihnachten to go“ habe laut Friedrich-Carl Hellwig nichts mit den Geschehnissen bei der langen Einkaufsnacht in Ribnitz zu tun, sondern hauptsächlich mit den steigenden Infektionszahlen in Barth. Es seien mehr Menschen in der Langen Straße in Barth zu erwarten als gewöhnlich. Deshalb solle nicht unnötig Unruhe geschaffen werden. In Ribnitz war der lange Verkaufssamstag am späten Nachmittag aufgelöst worden, nachdem sich immer mehr Besucher nicht mehr an die Corona-Regeln gehalten hatten.

„ Weihnachten to go“ war als mehrtägiger Corona-Ersatz für den Barther Weihnachtsmarkt geplant. Vom 11. bis 20. Dezember sollten auf den Parkflächen der Langen Straße weihnachtliche Verkaufsbuden und Verkaufsanhänger ihre Angebote präsentieren. Dafür sollte die Lange Straße auch gesperrt werden. Nach der Absage bleibt die Straße nun befahrbar.

Es werde bereits nach Alternativen gesucht, versichert Nicole Paszehr, Amtsleiterin Tourismus und Kultur, die mit ihrem Team die Weihnachtsaktion geplant hatte. „Wir hoffen, zu Beginn des neuen Jahres bei eventuellen Lockerungen noch einmal so etwas Ähnliches im Freien durchführen zu können.“

Auch Adventssingen in Bad Sülze abgesagt

Aktuell sind im Landkreis Vorpommern-Rügen 98 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert (Stand Montag, 7. Dezember, 16.45 Uhr). Neun davon werden stationär behandelt. Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Fälle pro 100000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 30,7.

Auch eine Veranstaltung in Bad Sülze ist abgesagt worden. Als Ersatz zum traditionellen Bratapfelfest sollte am Sonntag ein Adventssingen stattfinden. Nach Angaben von Christian Pauli, Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins Bad Sülze, der das Adventssingen organisieren wollte, habe der Landkreis die Veranstaltung untersagt. „Es sind halt schwierige Zeiten. Bei den heute Morgen veröffentlichen neuen Zahlen, können wir es aber auch verstehen“, teilte Christian Pauli mit.

Von Robert Niemeyer