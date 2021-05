Barth schüttet Geldregen über Vereine aus

Barth

Sie engagieren sich für Kinder, Jugendliche, Behinderte und Senioren in Barth und Umgebung, lassen die Geschichte der Vinetastadt nicht vergessen, sorgen für kulturelles Leben: Die Rede ist von den zahlreichen Vereinen in der Stadt. Die Vereinsarbeit und damit das Engagement der Ehrenamtlichen honoriert die Stadt in diesem Jahr mit insgesamt 19 000 Euro – obwohl die Vereinsarbeit in vielen Klubs aufgrund der Corona-Regelungen ruht oder genau deswegen.

Ein Novum: Jeder Verein bekommt wohl, was er beantragt hat

Über 18 Vereine, sie haben für ihre geplanten Projekte in diesem Jahr Anträge auf finanzielle Zuwendungen gestellt, ergeht ein mehr oder minder warmer Geldregen. Am Montagabend haben die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur (Wifö) über die Verteilung der Gelder beraten. Endgültig darüber entscheiden wird aber der Hauptausschuss.

Es seien im Vergleich zu den Vorjahren weniger Vereine, die für 2021 einen Antrag auf städtische Förderung gestellt haben, berichtet Ausschussvorsitzender Mario Galepp. Seiner Meinung nach habe das mit der Corona-Pandemie zu tun. „Einige Vereine werden aufgrund der Pandemie weniger Ausgaben haben“, begründet er. Das Gute für jene, die dennoch einen Antrag stellten: Jeder Verein bekommt, so auch der Hauptausschuss zustimmt, was er beantragt hat.

„Das dürfte wohl das erste Mal sein, dass wir bei diesem Punkt nicht diskutieren müssen“, hat Ausschussvorsitzender Mario Galepp gemeint. Falsch gedacht. Denn 500 Euro aus dem städtischen Topf für Heimat- und Kulturpflege sind nach Abzug der von den Vereinen beantragten Mittel noch übrig. Verteilen oder zurücklegen? Eins sind sich die Mitglieder anfangs nicht gewesen. Letztlich haben sie dann doch entschieden, das Geld als Notgroschen zunächst unverteilt zu lassen.

Heimatverein beantragt Geld für Kinderfest, das bereits abgesagt worden ist

Den größten Teil vom Kuchen soll der Barther Heimatverein bekommen. Dessen Vorsitzender: der Vorsitzende des Wifö-Ausschusses – Mario Galepp. 3000 Euro hat der Verein beantragt – unter anderem für die Vorbereitung des Kinderfestes in diesem Jahr. Dieses hat der Verein aber bereits abgesagt. Und so hat sich Galepp auch die Frage von Jens Schriefer (Freie Wähler Barth) gefallen lassen müssen, ob der Verein die beantragte Summe überhaupt benötige. Und auch, was mit der Förderung aus dem vergangenen Jahr geschehen sei. Denn auch 2020 hat das Kinderfest aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen müssen.

„Tatsächlich sind 1500 bis 1800 Euro unserer beantragten Summe für das Kinderfest gedacht gewesen. Beziehungsweise sind es noch, denn das Geld haben wir in unserem Haushalt für das nächste Jahr zurückgestellt. Zweimal musste das Kinderfest schon ausfallen: Im kommenden Jahr wollen wir es dann richtig krachen lassen“, erklärt Galepp.

Und nicht allein für das Kinderfest benötigt der Heimatverein finanzielle Hilfe. „Wir unterstützen die Stadt bei städtischen Veranstaltungen und organisieren die Stadtführungen. Außerdem wird es von uns in diesem Jahr wieder einen Teil der regionalhistorischen Reihe ‚LandeBarth‘ geben und damit im Zusammenhang ein Sonderband ‚20 Jahre Bibelzentrum Barth‘, an dem wir als Herausgeber beteiligt sind“, rechtfertigt der Vereinsvorsitzende den Antrag.

Das haben die weiteren 17 Begünstigten vor

Auch im Verein „Die Klette“ bereitet man sich darauf vor, endlich wieder loslegen zu können. 1400 Euro aus dem Stadt-Etat sollen unter anderem für die Beschaffung neuer Team- und Auftrittskleidung verwendet werden. Der Förderverein „Bortsche Schaulkinder“ der Nobert-Grundschule hat 2000 Euro unter anderem für die Umsetzung des Schulprojektes „Grünes Klassenzimmer“ beantragt. Der Förderverein „Dokumentation- und Begegnungsstätte Barth“ braucht finanzielle Unterstützung in Höhe von 500 Euro unter anderem für den Umzug der Ausstellung in das Bürgerhaus, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr „Rote Teufel“ 1500 Euro für die Förderung des Feuerwehr-Nachwuchses. Unter anderem für den Ankauf von Kunstobjekten und auch, um weiter Führungen anbieten zu können, hat der Förderverein „Vineta-Museum“ 1500 Euro für das Jahr 2021 beantragt. Mit 1350 Euro möchte der Kleinbahnverein Barth unter anderem die Eisenbahngeschichte der Boddenstadt erhalten. Die Lebenshilfe Ostseekreis, die sich in der Verantwortung für Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen sieht, benötigt 1350 Euro Unterstützung für ihre Arbeit. Der Verein Barther Senioren möchte unter anderem kleine Interessengruppen zur Kulturförderung und sportlicher Angebote bilden, braucht dafür, unter anderem für die nötigen Versicherungen, 500 Euro.

Unter anderem coronabedingte Einbußen möchte der Tonnenbund Barth mit 750 Euro auffangen. Der Förderverein „Kirchenbibliothek St. Marien Barth“, der 300 Euro bekommen soll, plant eine neue Auflage ihrer Postkartenserie. Gedruckt werden sollen 5000 Postkarten. Die Teilnahme am Bundesjugendlager und der -jugendvergleichsschau 2021 möchte der Rassekaninchen-Zuchtverein M7 den vereinsangehörigen Nachwuchszüchtern ermöglichen. Unter anderem dafür hat er 500 Euro beantragt. Neue Kostüme für die Mini-Funken braucht hingegen der Barther Carneval Club, der um 1000 Euro bittet.

Jeweils 300 Euro sollen der Sozialverband und die Interessengemeinschaft Barther Dampfmaschinen erhalten, die Regionalgruppe der Deutschen Parkinsonvereinigung 100 Euro. Der Förderverein „Barther Kirchenmusik“ plant einen Festmonat anlässlich des 200. Geburtstages der Barther Buchholzorgel, benötigt für die Umsetzung 2000 Euro.

Von Anja Krüger