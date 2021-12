Barth/Ribnitz-Damgarten

Ins Restaurant nur mit negativem Corona-Test, auch für den Besuch im Altersheim ist dieser erforderlich: Entsprechend groß ist der Andrang an den Weihnachtsfeiertagen in den Testzentren der Region. Während sich in Ribnitz teilweise eine Schlange bildet, herrscht beim Testzentrum in Barth eher besinnliche Gelassenheit. Bis zum ersten positiven Testergebnis, das nicht das einzige bleiben soll.

In Barth ist Pierre Fleischmann im Auftrag der Timm & Krüger GbR zuständig für den reibungslosen Ablauf im Testzentrum in der Bahnhofstr. 2 – im Kulturhaus „HdW“. Eigentlich ist Fleischmann als Ladendetektiv tätig gewesen. Nun testet er seit dem 6. Dezember Menschen auf das Coronavirus.

Dauerkarte auf dem Smartphone spart Zeit und Papier

Hat er anfangs noch allein die Arbeit gewuppt, hat er mittlerweile tatkräftige Unterstützung von zwei Kolleginnen. So auch an den Weihnachtsfeiertagen, an denen die Einrichtung von 10 bis 14 Uhr geöffnet hat. Schon eine Stunde vorher stehen die ersten Kunden vor der Tür, erzählt Fleischmann. Auch wenn seine Statur anderes vermute lässt: Er ist ein Gemütsmensch durch und durch. Eine Eigenschaft, die ihm bei dieser Tätigkeit zugutekommt. An Tagen wie dem Heiligabend beispielsweise. „Das Testen an dem Tag kam einer Fließbandarbeit gleich“, erzählt er am ersten Festtag. Zu dem Zeitpunkt ist es noch ruhig.

Siegfried Graumann ist einer der ersten Kunden an diesem Tag. „Wir wollen essen gehen“, begründet er seinen Besuch. Der Barther findet es vollkommen in Ordnung, dass das Testen nahezu zum Alltag gehört. Und da bieten die Testzentren der Timm & Krüger GbR, die neben Barth und Ribnitz-Damgarten auch derartige Einrichtungen in Born und Dierhagen betreiben, einen recht einfachen Service. Einmal online angemeldet, ist es beim nächsten Besuch nicht mehr nötig, das komplette Anmeldeprozedere noch einmal zu „durchlaufen“. Per E-Mail wird eine sogenannte Dauerkarte zugeschickt – ein QR-Code, der alle Angaben enthält, auf dem Smartphone gespeichert werden kann und bei jedem Besuch nur vorgezeigt wird. Das Testergebnis gibt es – je nach Wunsch – entweder in die Corona-Warn-App aufs Smartphone oder per E-Mail. „Das spart eine Menge Zeit – sowohl uns als auch unseren Kunden – und natürlich Papier“, weiß Fleischmann. „Und dieses Zertifikat ist überall gültig“, fügt er hinzu.

Viele Stammkunden

Siegfried Graumann ist ein bekennender Fan dieses Prozederes. „Ich bin schon Stammgast hier und sehr zufrieden“, sagt er. „Tatsächlich haben am Anfang sehr viele Kunden die Zettelwirtschaft bevorzugt. Mittlerweile halten sich beide Möglichkeiten die Waage, wie Pierre Fleischmann berichtet. „Mit Tendenz zum Smartphone. Letztens ist sogar eine Dame – Baujahr 1929 – hier gewesen, die sich hier so angemeldet hat und damit für ein ziemlich verdutztes Gesicht eines wesentlich jüngeren Mannes gesorgt hat“, erzählt er und muss beim Gedanken an die Geschichte noch immer lachen.

Viele seiner Kunden seien wie Siegfried Graumann Stammkunden. Graumanns Frau Karin ist hingegen das erste Mal in dem Testzentrum. „Und auch nur, weil es nötig ist, um mit der Familie essen gehen zu können“, sagt sie. Sie meide Sachen, für die sie einen Testnachweis brauche, die aber nicht unbedingt nötig sind, sagt sie.

An die 15 Corona-Infizierte „rausgefischt“

An diesem besonderen Wochenende aber ist es vielen Menschen wichtig, mit der Familie schick essen zu gehen oder Familienangehörige im Alters- beziehungsweise Pflegeheim zu besuchen. Und so herrscht sowohl in Ribnitz als auch in der Vinetastadt größerer Andrang als gewöhnlich. Wie viele Tests letztlich in den Einrichtungen durchgeführt worden sind, dürfe der zuständige Mitarbeiter der Timm & Krüger GbR, Kevin Literski, nicht sagen. Auch nicht die genaue Zahl der positiven Ergebnisse. Nur so viel: „Es waren insgesamt zwischen 10 und 15.“

Darunter ein junger Mann an Heiligabend in Barth, wie Pierre Fleischmann erzählt. „Da heißt es dann Ruhe bewahren: kurz alles stoppen, alles komplett desinfizieren und austauschen“, erklärt er. Er und seine Kolleginnen seien da sehr gewissenhaft. „Ist ja schließlich auch zu unserem Schutz“, begründet er.

Öffnungszeiten am Silvester- und Neujahrstag

Für den Silvester- und auch den Neujahrstag rechnen Fleischmann und Literski mit weniger Andrang in den Testzentren. Ein Grund, warum diese – bis auf Ribnitz – am ersten Tag des neuen Jahres geschlossen bleiben.

Öffnungszeiten Testzentren der Timm & Krüger GbR (Anmeldung unter www.timm-krueger.com/pages/corona-teststationen):

Ribnitz-Damgarten (Lange Straße 54): 31.12. von 10 bis 14 Uhr; 1.1. von 12 bis 15 Uhr

Barth (Bahnhofstr. 2): 31.12. von 10 bis 14 Uhr; 1.1. geschlossen

Born a. Darß (im Sommertheater, Chausseestr. 90): 31.12. von 10 bis 14 Uhr; 1.1. geschlossen

Dierhagen (in der Kurverwaltung, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 2): 31.12. von 10 bis 14 Uhr; 1.1. geschlossen

Von Anja Krüger