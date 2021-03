Barth

In Barth hat man scheinbar genug von den Corona-Einschränkungen. Man müsse lernen, mit dem Virus zu leben. Und das möglichst ohne das öffentliche Leben einzuschränken. Das fordern Kommunalpolitiker der Vinetastadt.

Seitens der Amtsverwaltung solle ein entsprechendes Konzept erarbeitet werden, fordern sie. Schließlich habe die Bundeskanzlerin zu mehr Kreativität bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgerufen, meint Frank Schröter (CDU) auf der jüngsten Stadtvertretersitzung. Und auch nach aktueller Corona-Landesverordnung besteht die Möglichkeit, sogenannte Modellregion zu werden.

Forderungen, aber keine Lösungen

Schröter hat dabei aber nicht nur die Stadt Barth im Blick. „Denkbar ist, dass die gesamte Boddenküste zur Modellregion wird“, meint der Christdemokrat. Wenn es nach dem Gremium geht, solle alles wieder öffnen: Einzelhandel, Gastronomie, Beherbergungsbetriebe, auch Veranstaltungen und ein aktives Vereinsleben soll es wieder geben in der Vinetastadt – und das möglichst schnell. Ratlosigkeit herrscht allerdings bei der Frage, wie das bei der aktuellen Corona-Lage und den damit einhergehenden Verordnungen umsetzbar sein soll.

Auch der leitende Verwaltungsbeamte und Bürgermeister der Stadt Barth, Friedrich-Carl Hellwig, hat dafür kein Konzept in der Schublade. „Natürlich treibt uns das Thema auch um“, sagt er. Die Luca-App sei, wie die Teststrategie, ein Instrument, das durchaus helfen könnte, Öffnungen und Lockerungen zuzulassen, meint er. „Jedoch ist die Luca-App in unserem Landkreis nicht zwingend anzuwenden, sondern freiwillig einsetzbar“, bedauert Hellwig. Klar sei für ihn: „Wir müssen mit der aktuellen Situation umgehen. Und das kann kein komplettes Nichtstun sein.“

Zu viele offene Fragen

Deshalb werde in der Verwaltung bereits seit einiger Zeit überlegt, wie sich zumindest einzelne Sachen realisieren lassen. „Allerdings werden viele Fragen nicht gestellt und deshalb auch nicht ausreichend beantwortet. Zum Beispiel die Frage, wie die Infektionen passieren, also in welchen Bereichen hauptsächlich, wird zu wenig beantwortet. Ich denke, die Wissenschaft weiß viel mehr, als in der Öffentlichkeit bekannt ist. Und auch die Verordnungen reflektieren wissenschaftliche Erkenntnisse null“, sagt er.

Außerdem werde seiner Meinung nach vieles politisch wegdiskutiert. Das erhöhte Infektionsgeschehen an Schulen nennt er als Beispiel und die nicht stattfindende Übertragung des Virus in der Gastronomie. „Man darf nicht alles wegdiskutieren“, fordert er.

Naiv oder mutig?

Seiner Meinung nach sei aber die Forderung der Stadtvertretung nicht realisierbar. „Aber Perspektiven müssen von der Bundes- und Landespolitik aufgezeigt werden. Ich persönlich denke auch, dass es nun mal gut ist mit den Einschränkungen. Es müssen Wege gefunden werden, trotz des Virus, dessen Existenz hier wohl niemand leugnet, zur Normalität zurückzukehren“, fordert er. Zumindest die Forderungen wolle man seitens des Amtes formulieren.

Dabei ist der Plan, den die Barther Stadtvertretung angeschoben hat, gar nicht so abwegig. Denn laut aktuell geltender Corona-Landesverordnung können Landkreise und kreisfreie Städte ein Modellprojekt genehmigen.

Zustimmung vom Gesundheitsministerium notwendig

Die Landesregierung will ab Mitte April die Einrichtung solcher Regionen ermöglichen. Die Projekte bedürfen der Zustimmung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit. Als Kriterien sind lückenlose negative Testergebnisse eine Bedingung und auch IT-gestützte Prozesse zur Kontaktnachverfolgung und zum Testnachweis, räumliche Abgrenzbarkeit auf der kommunalen Ebene und klare Abbruchkriterien im Misserfolgsfalle werden gefordert. Außerdem muss das Projekt wissenschaftlich begleitet werden. Und das Modellprojekt wäre zeitlich begrenzt.

Das Amt Barth wäre längst nicht die einzige Region, die sich beim Landkreis Vorpommern-Rügen als Modellregion ins Spiel bringen würde. Denn auch Hiddensee empfiehlt sich als solche, wie Olaf Manzke, Pressesprecher des Landkreises, berichtet.

Er betont jedoch: „Das soll kein Wettbewerb werden. Wir sammeln lediglich Ideen.“ Derzeit würden intensive Gespräche mit Wirtschaftsvertretern, Land, Kreistag und Verbänden geführt werden. „Es wird erarbeitet, was sich realisieren lässt“, sagt Manzke.

Von Anja Krüger