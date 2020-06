Attraktion für Kinder: Beliebte Holzeisenbahn am Barther Hafen wieder da

Barth

Stellvertretend für viele Barther Knirpse nahmen Fabian (4) und Louis (4) am späten Freitagvormittag die instand gesetzte Holzeisenbahn vor der Geschäftszeile des Barther Westhafens in Besitz. Die beiden Jungen hatten in Begleitung von Großeltern schon ungeduldig auf die Freigabe des lange vermissten Spielgerätes gewartet.

Das war nach fast anderthalbjähriger und aufwendiger Reparatur kurz zuvor durch Mitarbeiter des Technischen Betriebes der Stadt aus einer Halle im Gewerbegebiet am Betonwerk antransportiert, abgeladen und aufgestellt worden. Auch die Fallschutzmatten am neuen Standort zwischen Eiscafé Atlantis und Räucherkutter hatten die städtischen Angestellten fachgerecht verlegt. Betriebsleiter Uwe Scheller geht davon aus, dass die Kunststoffunterlagen eine Verschleißfestigkeit von etwa zehn bis zwölf Jahren haben werden.

Luftfeuchtigkeit am Bodden hatte Holz verrotten lassen

Gebaut worden war die bunte Lokomotive mit zwei Waggons im Jahr 2008 in einer Werkstatt des Barther Qualifizierungs- und Beschäftigungszentrum (BQB) – die finanziellen Mittel hatte der damalige Stadtpräsident Dirk Leistner bereitgestellt. Am 14. Juli 2008 wurde die Holzeisenbahn zum ersten Mal aufgestellt – exakt auf der einstigen Gleistrasse der Barther Hafenbahn. Auch für die jährliche Wintereinlagerung und -überholung sorgte Dirk Leistner. Aber nach über zehnjähriger strapaziöser Nutzung durch zahllose Kinder aus Barth und ganz Deutschland kehrte der kleine Zug 2019 nicht aus dem Winterlager zurück: Die hohe Luftfeuchtigkeit am Hafen hatte dem Material zu sehr zugesetzt.

Erneut ergriff der einstige Sponsor die Initiative und versprach, in einer gemeinsamen Aktion seiner Bautaucherei Dirk Leistner GmbH & Co. KG mit dem Eiscafé Atlantis für die Reparaturkosten aufzukommen. Dass es am Ende über 7000 Euro sein würden, hatte er wohl selbst nicht erwartet. „Wir gingen damals von der Ausbesserung einzelner Teile und einer neuen Farbgebung aus. Doch schon während des Abtransports fiel das Spielgerät in sich zusammen“, berichtete er am Rande des Aufstelltermins. Letztendlich habe die mit der Reparatur beauftragte Tischlerei Christian Hinrichs circa 90 Prozent des Holzes ersetzen müssen. Beim neuen Farbanstrich griff Dirk Leistner selbst zu Pinsel und Rolle.

Eigentlich sollte die beliebte Hafenattraktion bereits im vergangenen Sommer wieder die Kinder erfreuen, doch nach der sich länger als erwartet hinziehenden Reparatur musste aufgrund von Sicherheitsvorschriften auch der Fallschutz erneuert werden. Die Kosten dafür übernahm die Stadt. Eine frühere Idee zur Aufstellung eines hölzernen Spielschiffes habe er auch noch nicht verworfen, ließ Dirk Leistner wissen.

Blumenstrauß vom Knirps als Dankeschön

Fabian (4) strahlt als Lokführer kurz nach dem Aufstellen der Holzbahn. Quelle: VS

Den neuen Standort begründete er mit der höheren verkehrstechnischen Sicherheit, außerdem wären die hier verankerten Holzfische und Seeungeheuer des Barther Bildhauers Tobias Bork sowieso begehrte Spielattraktionen für Kinder und originelle Motive für fotografierende Eltern. „Nun ist eben alles näher beieinander“, so der Sponsor, der sich bei der Tischlerei Hinrichs und dem Technischen Betrieb für die gute Zusammenarbeit bedankt. Auch er selbst erhielt ein unverhofftes Dankeschön für sein Engagement: Fabian überreichte ihm einen Blumenstrauß, den seine Oma Heike Lohrmann mitgebracht hatte.

Als die beiden Vierjährigen endlich ihre Plätze als Lokführer und Fahrgast einnehmen durften, strahlten ihre Gesichter. Über die Pfingstfeiertage diente der Holzspielzug schon wieder als Kulisse für unzählige Kinderfotos von Hafenbesuchern.

Von Volker Stephan