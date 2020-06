Holz brennt in einem Kiefernwald bei Barth

Barth

In einem Kiefernwald südwestlich von Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben Unbekannte in der Nacht zu Montag Holzstämme in Brand gesetzt. Wie die Polizeiinspektion mitteilte, waren die Rettungsleitstelle des Landkreises und die Polizei gegen 2.30 Uhr alarmiert worden.

Holz lag zum Abtransport bereit

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wurde das an der Kreisstraße 2 zwischen Hermannshagen-Heide und Neuendorf-Heide zum Abtransport bereitliegende Holz angezündet. Die Freiwilligen Feuerwehren Saal, Lüdershagen und Hermannshof löschten das Feuer, bevor es auf den angrenzenden Wald übergreifen konnte.

Bei dem Holz handelte es sich um etwa acht bis zehn Raummeter landwirtschaftlich aufbereitete Kiefern und Birken. Eine Schadenshöhe kann gegenwärtig noch nicht benannt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von OZ/RND