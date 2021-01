Barth

Zu Jahresbeginn werden wieder Pläne geschmiedet – zumindest in den Kommunen. Auch in dieser Woche finden deshalb wieder einige öffentliche Sitzungen kommunalpolitischer Gremien in der Region Ribnitz-Damgarten statt. Die Woche im Überblick.

Stadt und Amt Barth

Wie steht es um die Finanzen der Stadt Barth? Welche Vorhaben kann sie sich leisten, welche sollen im aktuellen und welche in den kommenden Jahren realisiert werden. Eine Übersicht liegt den Stadtvertretern bereits vor. Über das Zahlenwerk, die Haushaltssatzung 2021/2022, und auch die Prioritätenliste zur Investitionsbedarfsplanung 2021 bis 2025 werden die Mitglieder zweier kommunaler Ausschüsse am Montag (11. Januar) und Dienstag (12. Januar) beraten. Während am Montag der Ausschuss für Schule und Soziales tagt, treffen sich am Dienstag die Mitglieder des Ausschusses für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit um 18.30 Uhr im Rathaussaal in Barth.

Während der Sitzung des Sozialausschusses wird seitens der Stadtverwaltung zudem über den Stand der Digitalisierung und der sogenannten räumlichen Neuordnung der städtischen Schulen, der Spiel- und Sportplätze sowie der Entwicklung der Schülerzahlen informiert. Beim Bauausschuss am Dienstag hingegen wird seitens der Verwaltung über den Stand der aktuellen Bebauungspläne informiert.

Beide Sitzungen bieten Einwohnern der Stadt zudem die Möglichkeit, Fragen an die Gremiumsmitglieder zu stellen.

Amt Recknitz/Trebeltal

Die Mitglieder der Stadtvertretung Bad Sülze kommen am Donnerstag, dem 14. Januar, zu ihrer nächsten Beratung zusammen. Die Sitzung wird bei der Freiwilligen Feuerwehr, Rostocker Tor 22, stattfinden und um 19 Uhr eröffnet. Der öffentliche Teil der Sitzung hat nur wenige Tagesordnungspunkte. Dazu gehören Einwohnerfragestunde und der Bericht der Bürgermeisterin über wichtige Angelegenheiten der Kommune.

Amt Darß/Fischland sowie Zingst

Die Borner Gemeindevertreter wollen sich in ihrer Sitzung am Donnerstag, dem 14. Januar, im Borner Hof mit dem Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Kurverwaltung befassen. Dessen Bilanzsumme beträgt 4,3 Millionen Euro, der Jahresüberschuss liegt bei 199 585 Euro. Der Beschlussvorschlag lautet: „Die Gemeindevertretung beschließt, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.“ Weiterhin geht es um die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 38 „Einkaufszentrum Born“.

Borner und Bornerinnen, die Fragen an die Gremiumsmitglieder stellen möchten, haben dazu in der Einwohnerfragestunde die Gelegenheit. Eröffnet wird die Sitzung um 17 Uhr. Noch ein Hinweis: Die Teilnehmerzahl der Gäste müsse auf Grund der derzeit geltenden Abstandsregelungen zum Schutz gegen das neuartige Coronavirus begrenzt werden, heißt es in der Einladung.

Von Anja Krüger/Edwin Sternkiker