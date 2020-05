Barth/Ribnitz-Damgarten

In Barth tagen in der kommenden Woche zwei Ausschüsse. Am Montag, 18. Mai, treffen sich die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus um 18.30 Uhr im Kulturhaus „HdW“, Bahnhofsstraße 2. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Information zur Fremdenverkehrsabgabe und der Bericht der Tourismusleiterin der Stadt, Nicole Paszehr über Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Tourismus und die Kultur. Informiert wird auch über den Fortschritt der Arbeiten im Bürgerhaus, der ehemaligen Fritz-Reuter-Schule.

Am Dienstag, 19. Mai, tagt um 18.30 Uhr der Bauausschuss im Kulturhaus „HdW“. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Information zur Änderung des Standortes der Park­palette der EWP-Investorengruppe im Osthafen, der Bericht über aktuelle Bauangelegenheiten und die Einwohnerfragestunde.

Durch die aktuelle Corona-Pandemie werden bei beiden öffentlichen Sitzungen in Barth nur maximal sechs Gäste zugelassen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden.

Informationen zum Schulcampus Ribnitz-Damgarten

Die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beraten am Dienstag, dem 19. Mai, im Ribnitzer Rathaussaal. Es werden Informationen zum Schulcampus gegeben. Weiterhin steht das Thema Seniorenbeirat auf der Tagesordnung. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 17.30 Uhr.

In den Ämter Ribnitz-Damgarten, Recknitz-Trebeltal und Fischland-Darß-Zingst tagen in der Woche vom 18. bis 22. Mai keine politischen Gremien. Die Rathäuser sind am Feiertag, dem 21. Mai, sowie am darauffolgenden Brückentag geschlossen.

