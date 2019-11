Barth

Auch in diesem Jahr basteln die Mädchen und Jungen der Barther Bambini- und der Jugendfeuerwehr wieder Adventsgestecke. Am Freitag, 29. November, treffen sich die Nachwuchs-Brandschützer zum Basteln. Die Gestecke werden dann einen Tag später, am 30. November, ab 9.30 Uhr im Rewe-Markt in Barth verkauft. Der Erlös kommt der Kinder- und Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Barth zu Gute. Delia Wischnewski (links) und Ruby Price waren im vergangenen Jahr beim Bastelnachmittag dabei. Foto: Freiwillige Feuerwehr Barth

Von Anika Wenning