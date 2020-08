Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln gab es beim Trainingslager in der Sporthalle Barth-Süd am Wochenende einige Einschränkungen. So konnten die Sportler des befreundeten Vereins aus Sassnitz nicht dabei sein. Auch auf die Übernachtung in der Sporthalle mussten die Spieler verzichten.