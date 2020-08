Barther Betriebe müssen 2021 wieder Fremdenverkehrsabgabe zahlen

Barth

Ein Jahr lang mussten Gewerbetreibende in Barth keine Fremdenverkehrsabgabe zahlen. Doch damit ist 2021 Schluss. Denn bei der jüngsten Sitzung haben die Stadtvertreter die überarbeitete Kalkulation und Satzung mit 16 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme beschlossen. Die Kalkulation gilt für einen Zeitraum von drei Jahren, also von 2021 bis 2023.

Nach teils heftigen Diskussionen in den Fachausschüssen war man sich in der Stadtvertretung nun weitestgehend einig. Einen Einwand gab es von Dirk Leistner (Freie Wähler Barth). „Was mir nicht gefällt, ist, dass wir mit bis zu 5000 Euro Bußgeld drohen. Das ist so nicht hinnehmbar. Unser Vorschlag wären bis zu 2000 Euro.“ Die Stadtvertreter folgten diesem Vorschlag und die Satzung wird dahingehend geändert.

Alte Kalkulation wurde kritisiert

Eine Neufassung war notwendig, da die Stadtvertreter Ende vergangenen Jahres die von der Verwaltung verfasste Satzung und Kalkulation der Fremdenverkehrsabgabe heftig kritisiert hatten. Bemängelt wurde vor allem, dass der Unterschied, wie viel ein Ein-Mann-Betrieb im Vergleich zum großen Supermarkt oder Baumarkt zahlen muss, viel zu gering sei. Auch viele Einzelhändler hatten dieses Ungleichgewicht bemängelt. Denn während beispielsweise ein Einzelhändler in der Langen Straße 162 Euro im Jahr zahlen musste, waren es bei einem Baumarkt 208 Euro.

Deshalb hatten die Stadtvertreter den Beschluss gefasst, die Abgabe im Jahr 2020 auszusetzen und die Verwaltung damit beauftragt, eine geänderte Satzung und Kalkulation aufzustellen. Als positives Beispiel wurde die Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten genannt. Bei der jüngsten Stadtvertretersitzung lag diese überarbeitete Version nun vor.

Von Faktor 0,5 bis 2

„Wir konnten die Satzung nicht eins zu eins übernehmen, da wir eine ganz andere Unternehmensstruktur in Barth haben, aber wir haben uns daran orientiert“, erklärte die Leiterin für Tourismus und Stadtmarketing, Nicole Paszehr.

Unterschieden wird zunächst einmal, wie groß der Vorteil ist, den der Gewerbetreibende aus dem Fremdenverkehr zieht. So hat ein Bestatter den Faktor 0,5, ein Autohaus 1, ein Imbiss 1,5 und eine Vermittlung von Ferienwohnungen den Faktor 2. Auch die Zahl der Arbeitsplätze, der Betten und Sitzplätze sowie die Größe des Gewerberaumes wirken sich auf die Höhe der Abgabe aus.

Der Unterschied zwischen einem kleinen Geschäft in der Langen Straße in Barth und einem Baumarkt ist nun deutlich größer als zuvor. So zahlt ein Blumenladen mit einer Verkaufsfläche von 25 Quadratmetern im kommenden Jahr eine Fremdenverkehrsabgabe von 28,55 Euro. Ein Geschäft mit einer Verkaufsfläche von 850 Quadratmetern zahlt 713,75 Euro und ein Autohaus mit acht Beschäftigen 182,72 Euro. Eine Gaststätte mit 25 Innen- und 20 Terrassenplätzen zahlt 216,98 Euro.

Von Anika Wenning