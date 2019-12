Barther Bibelzentrum: Digital und niederdeutsch in das Jahr 2020

Barth

Die Besucherzahlen steigen, in mehreren Räumen wird die Ausstellung erweitert und modernisiert, neue Veranstaltungsformen werden erfunden: Im Bibelzentrum in Barth ruht man sich keineswegs auf den Erfolgen der vergangenen 18 Jahre aus.

Im Gegenteil: „Wir haben schon den Oktober 2021 im Blick, unseren 20. Geburtstag“, sagt Nicole Chibici-Revneanu, die seit 2016 das Haus in der Sundischen Straße leitet. Eine filmische Dokumentation über „die Zeit vor dem Bibelzentrum“ ist geplant, und dafür werden bereits jetzt mit Kamera und Mikrofon Zeitzeugen interviewt. Diese oft sehr emotional erzählten Berichte ermöglichen spannende und manchmal auch unerwartete Blicke in die Vergangenheit.

Der „Aktivbereich Niederdeutsch“ wächst weiter. Quelle: Hans-Joachim Meusel

Auch für ein anderes Filmprojekt baut das Partnerunternehmen „nebelkalt-film“ seine Technik regelmäßig im Bibelzentrum auf. Nicole Chibici-Revneanu erzählt: „Nachdem unser neuer ‚ Aktivbereich Niederdeutsch‘ in unserer Ausstellung schon sehr weit gediehen ist, haben wir nun Chöre und Gruppen aus unserer Region eingeladen, Videoclips zu plattdeutschen Liedern zu drehen.“ Plattdeutsch-Profis und Leute, die zum ersten Mal up Platt singen, singen Altbekanntes oder „Gotteslob einmal anders“.

„Wir sind digital“

Der Slogan „ Bibelzentrum Barth – wir sind digital“ sei nicht nur so dahergesagt, um dem Zeitgeist zu frönen. Über diverse digitale Wege können sich Besucher schon vor ihrem Gang in das multimediale Bibelmuseum ausführlich informieren. Die Nutzerzahlen sprechen für sich: Der Internetauftritt www.bibelzentrum-barth.de werde regelmäßig genutzt. Das gelte auch für die Plattformen „ Facebook“ und „ Instagram“, auf denen das Museum vertreten ist. Zurzeit erarbeitet eine Gruppe von jungen und älteren Spezialisten Erweiterungen, so ein Instagram-Portal, an dem sich Fotofreunde beteiligen können. Erarbeitet wird zudem das Projekt „Bibel und Minecraft“. Auch der Bereich „Geocaching“ in der Ausstellung „PlusMinus 10“ in der obersten Etage des gelben Hauses wird aktualisiert und mehr benutzerfreundlich gestaltet.

Aber natürlich kann man sich auch weiterhin analog, also auf dem Papier, über das Bibelzentrum informieren. Auch 2020 wird es wieder ein Veranstaltungsheft, das Bekanntes und Neues enthält, geben.

Altbewährtes und Neues

Einiges bleibt: In der Kapelle des Bibelzentrums wird einmal monatlich zum sonntäglichen „Abendklang in St. Jürgen“ eingeladen. Die Reihe „Der besondere Film“ hält solche Streifen, wie „Nicht ohne uns!“, „Mein Leben als Zucchini“, „Die göttliche Ordnung“, „Der Junge muss an die frische Luft“ und „Gundermann“, bereit. Ein neuer Bibelkurs ist im Angebot für alle die, die sich mit dem Buch der Bücher auskennen und vor allem für die, für die die Bibel bisher ein Buch mit sieben Siegeln ist. Am Backofen im Garten des Hauses trifft man sich wieder regelmäßig zu „Backen & Snacken“. Für junge Gäste ist die spannende Führung „Zeitreise“ genau das Richtige. Dass die Musik ein Pfeiler in der Arbeit des Bibelzentrums ist, hat sich herumgesprochen: Kindermusicals, Gospelkonzerte, ein Piano-Workshop sowie Musik aus Renaissance und Frühbarock werden ihren Platz im Programmangebot finden.

Was gibt es Neues im Jahr 2020? Neben den regelmäßigen Führungen durch Bibel- und Rosengarten kann man sich im Februar sowie im September auf spezielle Führungen und Vorträge mit Diplom-Gartenbauingenieurin Anette Lukesch freuen. Mit Ausstellungen und Lesungen bereichern Vicki Spindler, Antje Heinrich-Sellering und Eberhard Brenner das Programm. Und die Eröffnung des „ Aktivbereiches Niederdeutsch“ gehört sicher zu den Höhepunkten im Bibelzentrums-Alltag.

Hans-Joachim Meusel