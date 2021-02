Barth

Man könnte sagen: Mut haben sie ja im Bibelzentrum. Drucken einfach ein Jahreskulturangebot und verteilen es, obwohl niemand jetzt weiß, wann das multimediale Bibelmuseum in Barth seine Pforten wieder öffnen kann.

Doch es macht Sinn: Wenn auch die nun in gedruckter Form angekündigten Veranstaltungen des Februars kaum so angeboten werden können, verheißt der Plan trotzdem, dass das Bibelzentrums-Team für 2021 bewährte und neue Ideen in ein buntes Programm gepackt hat: Filme und Bibelkurse, Ausstellungen und Abendklänge, Minecraft und Begegnungsnachmittage, Zeitreisen und Plattdeutsches.

20 Jahre Bibelzentrum

Auf 32 Seiten findet der interessierte Gast in Bild und Text Veranstaltungstipps, Hinweise zur Nutzung des digitalen Bibelzentrumsangebotes und eine Vorschau auf den 20. Geburtstag des Bibelzentrums, der am 31. Oktober gefeiert werden soll.

Das Jahresthema des Barther Bibelzentrums ist in diesem Jahr eines, das von einem Anfang handelt und von der Geschichte seither. Unter der Überschrift „...es werde Licht!“ sollen Fragen rings um Schöpfung, Nachhaltigkeit und Weltgestaltung im Mittelpunkt stehen. „Im letzten Jahr haben wir gelernt, auf Sicht zu fahren“, sagt Bibelzentrumsleiterin Nicole Chibici-Revneanu.

Und wo bekommt man nun den 2021er Plan? In Papierform ist er im Moment an den Eingängen des Hauses in der Sundischen Straße 52 einfach mitzunehmen. Aber auch auf der Internetseite des Bibelzentrums (www.bibelzentrum-barth.de) ist das Programm natürlich aufzurufen – dann im Terminbereich immer mit Informationen zur aktuellen Situation.

Von OZ